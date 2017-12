Esselunga: ecco i Rollinz, i nuovi 26 pupazzetti della saga di Star Wars

Tornano i Rollinz di Esselunga, i pupazzetti della saga di Star Wars. Dopo il successo della prima "tornata" del 2016 la catena di supermercati fondata da Bernardo Caprottti gioca un'altra carta e lo fa proprio in concomitanza dell'uscita nelle sale cinematografiche del nuovo capitolo Episodio VIII, Gli ultimi Jedi.

Quali personaggi da collezione ci saranno? Cosa bisogna fare per ottenere un pupazzetto? Ci sarà un raccoglitore? Fino a quando si potranno trovare nei supermercati? Queste le domande più ricorrenti tra gli appassionati. Procediamo con ordine.

Tutti i personaggi

Ci sono dodici rollinz per la resistenza: Bb-8, Luke Cavaliere Jedi, Poe Dameron, Greedo, Maz Kanata, Padmé Amidale, Ammiraglio Ackbar, Yoda, Luke Pilota x-wings, Finn, Rey, Lando Calrissian. E altrettanti per il lato oscuro: Generale Grievous, Generale Hux, Leader Supremo Snoke, Darth Vader, Guardia Reale Imperiale, Soldati Artici, Guardia Pretoriana, Capitano Phasma, Kylo Ren, Assaltatore, Jango Fett, Guardie Gamorreane. Non solo ci sono anche due rollinz dorat super rari: Yoda e Darth Vader, oltre a Padmè Amidala, Luke Pilota X-Wings, Generale Grievous, Soldati Artici che si illuminano al buio.

I pupazzetti si potranno trovare nei supermercati Esselunga dal 14 dicembre al 18 febbraio 2018. Per ottenerli bisognerà fare una spesa minima di 25 euro o 50 punti Fragola (condizione necessaria: essere in possesso della carta Fidaty). Per completare la collezione sarà in vendita anche un raccoglitore con la forma dell'Incrociatore Stellare, l'astronave che si vede all'inizio di Episodio IV, il primo della saga di Star Wars.

L'applicazione e il videogioco

Pupazzetti ma non solo: ci sarà anche un videogioco per smartphone. Si tratta di un'applicazione composta da 12 livelli in cui si dovranno superare trappole, evitare raggi laser e raccogliere crediti nascosti. Per iniziare a giocare bisognerà scansionare con l'applicazione il codice Qr che verrà impresso sullo scontrino ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, così facendo si otterrà un digipack: trenta personaggi (le "vite") e i livelli da affrontare. Inoltre, sempre attraverso l'applicazione, si potranno collezionare rollinz digitali. Qui il regolamento completo.