Equitalia, a Roma incasso 2016 record: più di 1,2 miliardi di euro

Poco più di 1,2 miliardi di euro. È la cifra che Roma e il Lazio hanno versato nelle casse di Equitalia nel 2016. L’8,8% in più rispetto all’anno precedente. Risorse che la società di riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, riverserà ad Agenzia delle entrate, Inps, Inail, a Roma Capitale (ad esempio riscossione tributi, multe, Tari) così come agli altri comuni del Lazio, alla Regione ma anche verso, per citarne solo alcuni, Camere di Commercio, Consorzi di bonifica, le principali società di trasporto pubblico e gli Ordini professionali territoriali.

"Un risultato storico anche a livello nazionale con la riscossione di 8,7 miliardi e un incremento del 6,17% sul 2015 - comunica Equitalia in una nota - nella classifica delle 19 regioni (Equitalia non riscuote in Sicilia) il Lazio si posiziona al secondo posto, subito dopo la Lombardia (1,8 miliardi), con 1 miliardo e 279 milioni di euro, ed un incremento della riscossione del 8,8% rispetto al 2015".

"Nella nostra regione la classifica è guidata dalla Capitale e dalla sua provincia con 1 miliardo e 48 milioni di euro ed un incremento complessivo delle riscossioni del 10,9% (103 milioni di euro in più del 2015) - prosegue la nota - A seguire le province del Sud del Lazio: Latina con 96,5 milioni (+0,2%) e Frosinone 75,4 (-3,4%), poi Viterbo con 39,9 (+11,9%) e infine Rieti con 19,6 (- 7,5%). Come detto, Equitalia opera per conto di altri enti e in particolare per i due azionisti della Spa pubblica, cioè Agenzia delle entrate ed Inps".