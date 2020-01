Engel & Völkers: fatturato record nel 2019 (+13%). In Italia crescita del 24%

Il Gruppo Engel & Völkers ha aumentato nel 2019 le entrate totali delle commissioni del 13%, arrivando a 820 milioni di euro contro i 728 milioni di euro del 2018. L'aumento del fatturato della società leader nel settore dell’immobiliare di pregio si inserisce in un quadro di crescita economica costante.

"Superando gli 800 milioni di euro di fatturato abbiamo raggiunto un altro risultato record. Questo dimostra quanto la nostra strategia di espansione sia efficace e quanto abbia preso piede in tutto il mondo con grande successo", ha affermato Sven Odia, CEO di Engel & Völkers AG.

Forte aumento delle operazioni residenziali in Italia, Svizzera e Nord America

Per quanto riguarda Engel & Völkers Italia, la chiusura di importanti contratti durante lo scorso anno ha portato ad una crescita totale del segmento residenziale del 24% (da 31.7 milioni nel 2018 a 39.4 milioni nel 2019), con un volume del transato che ha superato i 625 milioni di euro. Il fatturato netto da commissioni della divisione residenziale in franchising italiana è stato di oltre 31 milioni di euro (24.9 milioni nel 2018) con una crescita del 25%.

Anche il Market Center di Roma ha aumentato il proprio fatturato netto da commissioni del 22,6% passando da 6.8 milioni nel 2018 a 8.4 milioni nel 2019. Il Nord America ha registrato l'aumento del fatturato della divisione Residenziale di Engel & Volkers più significativo fra gli altri, con un +30%: questo incremento è il risultato dell'apertura di nuove sedi e del numero crescente degli agenti immobiliari. Anche in Svizzera la società immobiliare ha continuato a registrare successi, aumentando il fatturato di oltre il 26%, mentre nella regione DACH l’aumento del fatturato è stato del 13%.

Anche la divisione commerciale ha registrato una crescita costante, per un totale di 122 milioni di euro ricavati dalle commissioni.

Prospettive di crescita

Nel 2020 Engel & Völkers continuerà la propria espansione all'interno del settore di pregio del mercato immobiliare. Il Gruppo, al momento, è operativo in quattro continenti con più di 800 sedi e oltre 12.000 persone che lavorano per il marchio. "Per iniziare al meglio il nuovo anno vogliamo continuare ad espanderci a livello internazionale e a concentrare i nostri sforzi su nuovi segmenti di business", ha dichiarato Sven Odia, CEO di Engel & Völkers AG.