Ekoe, la cooperativa Italiana per la distribuzione di shopper e stoviglie compostabili

Il caso delle shopper compostabili obbligatorie ha scatenato un vero e proprio scontro culturale. Nonostante tutto il rumore mediatico nel giro di pochi giorni le shopper compostabili sono diventate un nuovo elemento della vita di tutti gli italiani.



I piccoli commercianti di prodotti alimentari e i ristoratori, preoccupati dalle pesanti sanzioni per la mancata adozione di shopper compostabili possono trovare nella cooperativa Ekoe un importante aiuto per rispettare la norma EU13432, in tempi brevi e con costi limitati.



Ekoe è una cooperativa con sede a Bellante (TE) attiva dal 2012 come associazione ambientale e trasformato in cooperativa dal 2015, nata dall’idea di Sarua, ex dirigente aziendale, che ha scommesso la carriera per diventare imprenditore in un settore in cui crede fortemente: le bioplastiche.

Perché è importante per i commercianti trovare un distributore specializzato in bioplastiche?

Mentre i grandi supermercati riescono ad acquistare i sacchetti compostabili direttamente dalle aziende produttrici in virtù delle grandi quantità richieste, i commercianti si vedono obbligati a rivolgersi alla rete di distributori.



In questi casi poter confrontarsi con un esperto, permetterà di avere una chiara idea di quali sono i diversi materiali disponibili sul mercato, sulle certificazioni, caratteristiche e sui prezzi relativi alla dimensione dell’ordine.



Per venire incontro alle esigenze degli imprenditori Ekoe, oltre alla cortesia del proprio backoffice, offre un servizio di e-commerce, dove è possibile ordinare i prodotti biodegradabili e compostabili richiesti anche con pagamento in contrassegno.

Oltre i sacchetti compostabili: le bioplastiche, una scelta etica

Secondo Ekoe l’introduzione dei sacchetti compostabili dovrebbe essere solo il primo passo verso un nuovo rapporto, più etico e consapevole, nei confronti dei prodotti usa e getta.



Dice Sarua, amministratore di Ekoe:” Quando ci siamo trasferiti da Ravenna lasciando tutto quello che avevamo costruito, lavoro, casa, amicizie, siamo andati incontro ad una nuova avventura che aveva un’aria lucente e meravigliosa ma senza un minimo di sicurezza economica o emotiva.



Avevamo solo una certezza fare un cambiamento che avesse in seno una matrice naturale e sostenibile“.



I servizi di Ekoe non si limitano alla distribuzione di stoviglie e shopper, ma si allargano per abbracciare anche altri settori e servizi.

Organizzazione di ecofeste: collaborazioni con proloco e associazioni culturali per l’adozione di stoviglie ecologiche durante eventi di massa .

Commercializzazione di detergenti ecolabel e prodotti ecosostenibili per l’igiene intima: plastica e componenti chimiche si trovano in grande misura anche nei prodotti per l’igiene.

Personalizzazione di bicchieri, posate e coppette gelato: perché essere ecosostenibile non significa rinunciare alle esigenze di marketing.