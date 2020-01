Diventare manager del digitale, il Mastercourse a Roma per professionisti e Pa

Sempre più richiesti nel pubblico e nel privato, i manager della trasformazione digitale, della conservazione e della protezione dei dati sono le figure professionali con le ‘e-skills’ necessarie all'attuazione dei processi di innovazione e digitalizzazione messi in moto in Italia a tutti i livelli. Si tratta di professionisti capaci, tra le altre cose, di gestire e conservare flussi di dati nel rispetto delle nuove regole su sicurezza e privacy, di occuparsi di processi amministrativi come fatturazioni digitali e documenti informatici, di mettere in campo strategie per rispondere alle richieste di un'utenza sempre più esigente. E per la loro formazione l’Associazione Nazionale degli Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali (ANORC) torna a proporre, a Roma, un Mastercourse di 70 ore divise in 10 giornate tra il 18 febbraio e il 2 aprile curato da alcuni tra i maggiori esperti italiani. Il corso di studi, sviluppato sotto la direzione scientifica dell’avvocato Andrea Lisi, punta al perfezionamento di profili professionali come il Manager della Trasformazione Digitale, il Data Protection Officer (DPO), il Digital Preservation Officer (DPO).

“Occorre costruire le ‘autostrade digitali’, lastricate di competenze - scrive l’associazione in una nota - perché l'Italia occupa il 24esimo posto su 28 Stati membri per livello di digitalizzazione secondo l’indice europeo Desi. C’e’ bisogno di professionisti preparati, in grado di contribuire alla progettazione e al popolamento degli spazi digitali della societa’ (che non sono i social), come le infrastrutture archivistiche, cruciali per la societa’ dell’informazione. Non ci possono e non ci devono essere fraintendimenti su questo punto di (ri)partenza. Occorre procedere gradualmente, permettendo a tutti, PA, professionisti ed imprese di accedere ai modelli della governance digitale e comprendere gli strumenti normativi e operativi, le modalita’ di applicazione e le misure di sicurezza da adottare per vivere appieno la dimensione digitale, sul piano lavorativo e personale. La soluzione - chiude la nota- sono le competenze!”.

Il calendario del Mastercourse è diviso in 3 moduli che gli iscritti potranno frequentare personalizzando date e orari. Il primo modulo sara’ tra il 18 e il 19 febbraio e il 3 e 4 marzo. Il secondo si svolgera’ il 17, 18 e 19 marzo. Il terzo modulo il 31 marzo e il 1 e il 2 aprile. La sede delle lezioni sara’ il Centro Congressi Cavour (via Cavour 50/a, Roma).

Per maggiori informazioni su iscrizioni e costi, si può visitare la pagina ufficiale del corso (https://www.anorc.eu/formazione/mastercourse), oppure si puo’ a scrivere all'indirizzo formazione@digitalaw.it.