Dimensione Suono Roma e Policlinico Gemelli a favore del Columbus Covid-2 hospital e della donazione di sangue

La Regione Lazio ha disposto la trasformazione del Presidio Columbus in Covid Hospital Regionale per supportare l’hub regionale – Ospedale Spallanzani nel fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, cui fa capo il Presidio Columbus, ha riadattato la struttura per affrontare al meglio la sfida. Il nuovo Columbus Covid-2 Hospital sarà dedicato ai pazienti con Coronavirus Covid-19, arrivando a mettere a disposizione 59 posti letto di terapia intensiva e 80 posti letto singoli.

La Fondazione ha lanciato una campagna di raccolta fondi: “Emergenza Coronavirus” per supportare medici e personale sanitario, dotandoli delle attrezzature necessarie a fronteggiare in sicurezza il Covid-19. Le modalità di donazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.policlinicogemelli.it

La mancanza di SANGUE uccide come un VIRUS

Dona il sangue! A causa dell’emergenza Coronavirus molti interventi salvavita rischiano di non essere effettuati per la mancanza di sangue.Uscire per andare a donare non è vietato ed è autorizzato compilando l’autocertificazione, inoltre il Centro Trasfusionale del Policlinico Gemelli si raggiunge attraverso un percorso esterno e quindi protetto.



Aiutaci a non smettere di curare, vieni a donare. Ecco i contatta per prendere appuntamento: 06 3015.7262 - 06 3051.757 - donatoriolgiati@policlinicogemelli.it

Puoi recarti ogni giorno dalle 8:00 alle 12:00 (la domenica fino alle 11:00) presso il Centro Trasfusionale del Policlinico Gemelli ala J, piano -1. Tutti i donatori di sangue possono parcheggiare gratuitamente al Parcheggio P5, di fronte all’accesso esterno del Centro Donatori. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.policlinicogemelli.it