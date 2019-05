della Rocca gioielli: Come trasformare i Rolex usati in investimenti

È in attività da molti anni: la consapevolezza delle potenzialità dei Rolex usati come investimenti è sempre stata diffusa tra gli appassionati, oppure è cresciuta di recente?

“È una tendenza maturata nel tempo: oggi chi acquista Rolex usati lo fa in primis per soddisfare un gusto personale, ma mediamente ha anche una maggiore consapevolezza delle potenzialità economiche legate a questa scelta. Rolex è uno dei marchi più solidi e iconici dell’alta orologeria: è particolarmente ambito dai collezionisti e ciò fa sì che il valore di mercato di questo brand sia aumentato in modo esponenziale negli anni, con le dovute differenze per quanto riguarda i singoli orologi. In linea generale, posso confermare che acquistare Rolex usati significa innanzitutto poter rientrare del proprio investimento. A seconda del modello, della referenza e delle condizioni del Rolex, poi, il ritorno economico può avere diversa entità e gli acquirenti iniziano a tenerne conto quando scelgono il proprio orologio: spesso chiedono consiglio e desiderano il parere di un esperto, qualcuno che conosca bene il mercato e li sappia affiancare nella selezione”.

Esiste un “acquirente tipo” di Rolex usati?

“È molto difficile tracciare una sorta di identikit degli appassionati di Rolex usati: ad essere affascinati da questi orologi vintage sono persone di ogni generazione. A questa varietà contribuiscono diversi fattori: da un lato, oggi i Rolex usati hanno una forbice di prezzo molto ampia, che può andare dai 2.000 euro fino a diverse centinaia di migliaia di euro. Inoltre, il brand offre proposte esteticamente differenti, capaci di attrarre estimatori eterogenei. Basti pensare a quanto sono diverse tra loro le celebrità e i più grandi sportivi di tutto il mondo avvistati con un Rolex al polso: si va dal tennista Roger Federer al tenore Placido Domingo, dal calciatore David Beckham alla rockstar Bruce Springsteen, da Ed Sheeran a Clint Eastwood. Non esiste un acquirente tipo per i Rolex usati, perché esistono Rolex usati per ogni personalità”.





Chiunque acquisti Rolex usati dunque può aspettarsi un guadagno nel tempo, indipendentemente dall’investimento iniziale?

“I prezzi dei Rolex usati più contenuti, a partire dai duemila euro, non precludono la possibilità di ottenere un guadagno, anche se l’aumento di valore sarà in parte commisurato ai prezzi di mercato attuali. Le crescite esponenziali più eclatanti hanno finora interessato i modelli più noti e legati a personaggi o storie affascinanti. Il Rolex Daytona Paul Newman è uno dei più prestigiosi proprio perché ha ereditato il nome dall’attore. Allo stesso modo, anche la fama del Submariner è cresciuta anche grazie al suo arrivo sul grande schermo, più precisamente al polso di Sean Connery in alcuni film di James Bond. La rarità dei Rolex usati inoltre è un fattore estremamente influente: l’esempio più eclatante è quello del Rolex Daytona The Unicorn ref. 6265 in oro bianco, venduto all’asta per 4.960.000 euro e divenuto il secondo orologio da polso Rolex più pagato al mondo. A fargli raggiungere questa cifra ha contribuito il fatto che si tratta di un esemplare unico al mondo. Anche i Rolex usati militari, prodotti soltanto per alcuni Ministeri della Difesa e distribuiti ai soldati, raggiungono oggi un valore molto elevato, poiché non sono mai stati diffusi per il grande pubblico e sono stati prodotti in tirature limitate”.

Cosa consiglia agli acquirenti che desiderano prendersi cura al meglio dei propri Rolex usati, per assicurarsi che non perdano valore?

“Prima di tutto consiglio di far eseguire regolari operazioni di manutenzione, pulizia e riparazioni soltanto da personale esperto, in grado di riconoscere il valore dell’orologio. Se i Rolex usati vengono privati di alcune loro parti originali, infatti, il valore può calare drasticamente. La manutenzione necessaria è pressoché la stessa sia per Rolex usati sportivi, sia per quelli classici, indipendentemente dal loro valore di mercato. Sui prodotti acquistati presso la boutique della Rocca gioielli offriamo una garanzia di 12 mesi, rinnovabile fino a 5 anni: il servizio assistenza ogni anno ricorda ai clienti la scadenza, effettua un controllo dell'orologio (che può essere eseguito solo presso il nostro laboratorio) e in caso di problematiche ripristina il corretto funzionamento mantenendo lo stato di conservazione ottimale. Ai clienti fuori Regione, inoltre, offriamo la possibilità di prenotare un appuntamento con i nostri tecnici e richiedere il servizio completo in poche ore. La garanzia non è utile solo per una buona conservazione, ma è una doppia tutela del proprio investimento: In caso di vendita, testimonia che ci si è presi debitamente cura dell’orologio nel tempo e ciò influisce positivamente sul suo valore”.

Dal 1989 la boutique di orologeria della Rocca gioielli, con sede a Bologna, è un punto di riferimento nazionale e internazionale per la compravendita di orologi usati.

della Rocca gioielli

Sito web: https://www.dellaroccagioielli.it/Rolex-usati-Roma

Piazza dell’Otto Agosto 4/h - 40126 Bologna

Servizio Clienti: +39 051 246688, +39 051 252918

email: drg@dellaroccagioielli.com





