Corsi di inglese a Roma: quali scegliere?

La conoscenza della lingua inglese in una città come Roma è fondamentale: non solo è richiesto dalle molteplici professioni turistiche che abbondano sul territorio, ma è una lingua sempre più richiesta anche nel mondo lavorativo non turistico. Come ottenere, quindi, un livello d'inglese ottimale per aumentare le proprie possibilità nel mondo del lavoro o per raggiungere qualunque altro obiettivo ce siamo prefissati?

La soluzione ce la presenta Wall Street English di Roma, una scuola di inglese con alle spalle 40 anni di esperienza nell'insegnamento delle lingue. Nella loro struttura nel quartiere EUR, in Piazzale Luigi Sturzo 15 (RM), è possibile trovare corsi di inglese per ogni esigenza. Dai corsi intensivi, a quelli serali, dai corsi full immersion a quelli di business english. La scuola conta su docenti madrelingua inglese altamente qualificati che ti aiuteranno nel percorso di apprendimento dell'inglese creando lezioni personalizzate in base alle tue esigenze.

Se hai un lavoro full time, l'ideale sono i corsi serali, ideati proprio per coloro che non possono frequentare le lezioni di giorno. In generale la scuola di inglese a Roma offre la possibilità di scegliere orari molto flessibili così da venire incontro agli impegni personali degli iscritti.

Se il tuo obiettivo è quello di migliorare la lingua a livello professionale, invece, il corso di business english è quello che fa per te. I corsi di questo tipo sono sia dedicati alle aziende che hanno specifici bisogni di formare il proprio personale sia ai singoli utenti che vogliono fare un passo avanti nel mondo del lavoro imparando l’inglese specifico per il proprio ambito professionale.

Se hai già una base di inglese e vuoi solo migliorarla, puoi iscriverti a uno dei loro corsi full immersion, studiati apposta per rafforzare e migliorare nel minor tempo possibile le tue conoscenze linguistiche. Se invece hai bisogno di imparare l'inglese in poco tempo, ad esempio per un lavoro o una carriera universitaria all'estero, puoi avvalerti dei corsi intensivi. Entrambe le tipologie di corso di inglese a Roma garantiscono risultati ottimali nel giro di soli tre mesi o anche meno a seconda dei propri obiettivi, grazie al metodo di insegnamento messo a punto da Wall Street English. Tale metodo fa sì che l’apprendimento risulti molto più facile e veloce rispetto ai tradizionali modi di insegnare le lingue e la sua efficacia è attestata dalle recensioni e opinioni dei corsi di inglese a Roma rilasciate dalle centinaia di studenti soddisfatti degli obiettivi raggiunti con Wall Street English.

La scuola offre anche corsi di preparazioni specifici per ottenere le diverse certificazioni di inglese riconosciute a livello internazionale quali IELTS, TOEFL, TOEIC, BULATS e altre. Tutti i partecipanti a questi corsi hanno accesso alle piattaforme online dove allenarsi con gli esercizi richiesti dai vari esami di inglese e hanno a disposizione lezioni private con i docenti madrelingua per prepararsi al meglio al superamento dei test.

La struttura moderna e la migliore tecnologia al servizio di docenti e studenti rendono questa scuola la migliore scelta per chi vuole imparare l'inglese a Roma.