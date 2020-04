Agricoltura in crisi, online il bando per il settore florovivaistico: è il più colpito dal Covid 19

Le limitazioni imposte per contenere gli effetti del nuovo Coronavirus stanno avendo ripercussioni profonde. Hanno modificato gli stili di consumo dei romani e, trasformando la domanda, hanno cambiato anche il mercato. Alcuni produttori hanno saputo adeguarsi. La Regione Lazio ha stanziato anche delle risorse per aiutare molte aziende ad affrontare questo momento.

Un settore in crisi

Tra i prossimi beneficiari degli aiuti regionali ci saranno anche le società impegnate nel settore florovivaistico. A livello locale, come accade anche nel resto del paese, stanno pagando un prezzo salatissimo al Covid-19. La prolungata chiusura della loro attività, in coincidenza con l’arrivo della stagione più redditizia, sta creando serie difficoltà al settore. Per le aziende che ne fanno parte sono state individuate dei fondi specifici.

La piattaforma dedicata

“Abbiamo reperito le risorse immediatamente disponibili dal bilancio regionale e – ha dichiarato Enrica Onorati, l’assessore all’Agricoltura del Lazio - abbiamo stanziato 5 milioni di euro per il bando che dal 16 aprile sarà online, su una piattaforma appositamente dedicata regione.lazio.it/florovivaismo.emergenzacovid19 : semplifica al massimo i tempi, il processo di istruttoria e l'erogazione del sostegno.

La scadenza per le domande

Le aziende che vogliono beneficiare del contributo devono accedere al portale della Regione Lazio ed effettuare, per via telematica, la propria domanda. Oltre a compilare il modulo è necessario anche allegare il proprio documento di identità e l’attestazione della titolarità del conto corrente su cui si intende ricevere il sussidio. Per presentare la propria richiesta c’è tempo fino alle ore 16 del 5 maggio.

Le risorse a disposizione

“Ogni azienda potrà ricevere, come aiuto una tantum per l'emergenza Covid-19, un importo che sarà determinato in modo proporzionale al fatturato dell'annualità precedente, sino a un massimo di 5.000 euro. – ha spiegato l’assessore Onorati - Le istruttorie saranno tutte chiuse entro un mese dalla scadenza del bando. Stiamo vivendo un momento storico unico. Ma vogliamo che i nostri cittadini e le nostre imprese sappiano che la Regione Lazio c'è e ci sarà per accompagnare la ripresa e non lasciare indietro nessuno”.