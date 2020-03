Coronavirus: Acea chiude gli sportelli di piazzale Ostiense

ACEA, in coerenza con le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute circa le misure preventive da adottare per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto la chiusura, da domani e fino al 3 aprile incluso, di tutti gli sportelli di contatto al pubblico presenti sul territorio, compreso quello della propria sede centrale di Piazzale Ostiense 2 a Roma.

ACEA inoltre, nel segno dell’iniziativa #IORESTOACASA, ha avviato sulle principali testate giornalistiche nazionali e locali, online e cartacee, una campagna per informare i propri clienti che i contratti di fornitura sia idrica sia di luce e gas possono essere gestiti da casa, 24 ore su 24, sui canali digitali. In particolare, per le forniture acqua e luce/gas sul mercato libero, è a disposizione l’area riservata MyAcea, raggiungibile dal sito web www.gruppo.acea.it o scaricando l’app MyAcea. Per la gestione delle forniture luce del mercato tutelato è a disposizione l’area clienti raggiungibile dal sito www.servizioelettricoroma.it o scaricando l’app Servizio Elettrico Roma.

Restano a disposizione di utenti e clienti anche i classici canali telefonici riportati in bolletta, oltre che sul web: per la gestione delle utenze idriche di Acea Ato 2 è disponibile il numero 800 130 331 (sia da rete fissa che mobile); per le forniture luce sul mercato libero è possibile chiamare l’800 130 334 da rete fissa e lo 06 45698245 da cellulare; per le forniture luce sul mercato tutelato si può contattare il numero 800 199 900 da rete fissa e lo 06 45698250 da rete mobile; per le forniture gas sono disponibili i numeri 800 130 338 (da rete fissa) e 06 45698240 (da rete mobile); per le nuove attivazioni sul mercato libero (sia luce che gas) è possibile rivolgersi al numero 800 130 333.