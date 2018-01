Turismo, cresce il Convention Bureau per la promozione di Roma: "Raggiunti 103 soci e partner"

Il Convention Bureau Roma e Lazio (CBReL) taglia un traguardo importante: sono in totale 103, fra soci e partner, i soggetti entrati a far parte del team. A dare la notizia è l'assessore a Turismo Adriano Meloni. "Una grande squadra, che punta a potenziarsi con la nuova campagna associativa che porterà a un ulteriore aumento di capitale. Ad oggi, con i nuovi associati – tra cui aziende del trasporto e CNA – il CBReL rappresenta circa 9.740 camere" ha dichiarato il responsabile del settore per la giunta Raggi.

Dal 1 al 3 febbraio prossimo, il CBReL ospiterà a Roma il primo Fam Trip per 12 agenzie della filiera di settore spagnola in partnership con Enit Spagna e Vueling, articolato in itinerari e attività mirati alla valorizzazione dei punti forza della capitale, dal patrimonio storico-culturale alla modernità delle nuove architetture.

Altro appuntamento importante in calendario, la BIT di Milano, che dall’11 al 13 febbraio ci vedrà partecipi di eventi mirati alla promozione del nostro filone turistico-congressuale. "Il nostro è l’imperativo del fare, delle promesse mantenute e della concretezza" prosegue l'assessore.

Cos'è esattamente il Convention Bureau?

Con il termine Convention Bureau si intende un organismo atto a riunire attori istituzionali e operatori del settore turistico impegnati a dare a Roma la migliore visibilità sul mercato dell’offerta congressuale. A promuoverne la costituzione ci sono alcune delle più rappresentative Associazioni di categoria del settore turistico romano e regionale: Confesercenti, Federalberghi, Federcongressi&eventi, Unindustria. E' attivo in forme similari