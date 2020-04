Soldi per pagare l'affitto durante l'emergenza, pubblicato il bando: ecco come richiederli

Sono stati resi noti i requisiti necessari per accedere al contributo affitto previsto dalla Regione Lazio per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Come già anticipato nei giorni scorsi, la somma stanziata dalla Regione per l’intero territorio è di 22.000.000,00 di euro: il 55% dell’importo sarà destinato al Comune di Roma e il restante a tutti i Comuni del Lazio. I cittadini dovranno inviare le domande ai comuni che poi provvederanno a filtrarle alla Regione.

Oggi, molto attesi, con la pubblicazione del bando, sono stati resi noti i criteri per poter richiedere il contributo. E Unione Inquilini, ribadisce i dubbi già espressi nei giorni scorsi: "Tempi lunghi, agli inquilini i soldi servono subito".

I requisiti necessari: ecco come ottenere il bonus affitto

I locatari che intendono chiedere il bonus una tantum per l’affitto, devono possedere determinati requisiti. Tra i criteri la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE o un regolare titolo di soggiorno. La residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio nel Comune. Bisognerà essere titolari di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione di unità immobiliare ad uso. Inoltre chi fa domanda per il bonus deve avere un reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020. [QUI IL BANDO COMPLETO]

Unione inquilini: "Tempi lunghi, gli inquilini hanno bisogno dei soldi ora"

Già nei giorni scorsi, i sindacati hanno presentato delle richieste al fine di evitare un'ondata di sfratti e hanno poi manifestato scetticismo: “I Comuni, pertanto, non potranno raccogliere autocertificazioni prima della fine di maggio e vedremo il bando non prima di giugno – è stata la risposta dell’Unione Inquilini al bonus affitto della Regione Lazio - Si tratta di tempi lunghi e probabilmente vedremo i bandi dopo l'estate. Per questo alle Regioni Unione Inquilini continua chiedere misure agili. Arriveranno altri stanziamenti, e continueremo a chiedere una proficua collaborazione con le Regioni per trovare soluzioni agili. Gli inquilini hanno bisogno dei soldi ora!”.