Condominio, arriva il “building manager”, la professione del futuro

Il condominio come opportunità: il mestiere dell'amministratore può essere il futuro per molti giovani ma anche per chi ha perso il lavoro. L'Anapic, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini, sbarca a Roma e lancia la figura del “building manager”.



Dai temi normativi a quelli fiscali, passando per gli aspetti ambientali e urbanistici, fino a quelli che riguardano la comunicazione e la laedership: la chiave di svolta per formare l'amministratore di condominio 3.0 è la formazione.



L'Anapic organizza il convegno “L'amministratore di condominio alla luce delle normative vigenti: il nuovo building manager” lunedì 16 aprile alle ore 14 presso l'Hotel Cicerone di Roma. Un incontro formativo per i professionisti romani, finalizzato ad approfondire i temi legati alla cultura condominiale.



L'evento, organizzato con il patrocinio di Federalberghi Roma e Cna, sarà l'occasione per presentare la giovane realtà di Anapic e iniziare un percorso formativo nella capitale e nel suo hinterland.



Spiega Lucia Rizzi, presidente nazionale Anapic: “Secondo uno studio dell'Anapic, il numero di controversie condominiali si attesta in circa 2 milioni e di questi 200mila vengono dibattuti davanti a un Tribunale. Anapic vuole rivoluzionare l'idea di un condominio considerato incubatore di liti e grattacapi e la soluzione è formare professionisti che siano veri e propri buiding manager.





Il programma



Ore 13.50 Registrazioni



Ore 14.00 Avv. Augusto Cirla “Nomina e revoca amministratore”



Ore 14.30 Dr. Alfredo Candigliota “Condominio Aspetti Fiscali”



Ore 15.00 Dr. Gianni Rettagliata “Accenni al risparmio energetico”



Ore 15.30 Dr. Giovanni Manni “Presentazione Eurocert srl”



Ore 16:00 Geom. Cesare Grappein “Verifiche obbligatorie, Registro



Anagrafe Sicurezza e Privacy in condominio”



Ore 17:30 Dr. Giacomo Rota “Soggettività giuridica, aspetti pratici”



Ore 18:00 Fine lavori





Modera Saverio Fossati – giornalista de Il Sole 24 Ore