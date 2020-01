Concorso MiBAC, in duecentomila verso la Fiera di Roma: treni potenziati, ecco come arrivare

Duecentonovemila domande per il concorso MiBAC da 1052 posti. Gli aspiranti vigilanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono pronti ad invadere Roma.

Concorso MiBACT: date prove preselettive

Arriveranno da tutta Italia per sostenere la prova preselettiva, primo step verso il sogno del posto fisso: l'assunzione con profilo di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza al MiBAC.

Il diario delle prove preselettive è stato pubblicato: i test preliminari per il concorso da 1052 addetti alla vigilanza si svolgeranno nei padiglioni 1, 3, 4 e 5 della Fiera di Roma (ingresso EST pedonale, in via Portuense n.1645/1647) da mercoledì 8 a lunedì 20 gennaio. Due turni al dì nei quattro padiglioni a disposizione: uno alle 8:30, l'altro alle 14:30.

I cancelli esterni si apriranno un’ora prima dell’orario di convocazione e saranno chiusi un’ora dopo l’orario di convocazione di ciascuna sessione. Nello stesso padiglione n. 2 la Fiera di Roma metterà a disposizione un servizio di guardaroba al costo di 2 euro. All’interno dei padiglioni in cui si svolgeranno le prove preselettive non è consentito introdurre, trolley, valigie, borsoni e zaini.

Prove concorso MiBAC Fiera di Roma: come arrivare

Alla Fiera di Roma saranno dunque giorni di grande affluenza. Ma come raggiungerla? In occasione del concorso per il MiBACT Trenitalia ha messo a disposizione un treno ogni 15 minuti per la Nuova Fiera di Roma. In tutto sono oltre 6 mila i posti messi a disposizione ogni ora da Trenitalia sulla linea Roma - Fiumicino Aeroporto (FL1) in entrambe le direzioni.

Per l’occasione Trenitalia potenzierà il servizio di assistenza alle persone nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere, Fiera di Roma e Fiumicino Aeroporto. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti direttamente attraverso il customer care. Trenitalia invita le persone che raggiungeranno la Fiera di Roma in treno di dotarsi preventivamente sia del biglietto di andata che di ritorno.

Come arrivare a Fiera di Roma in treno, shuttle o auto

Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della Metropolitana prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma. Tariffa 1,50 euro.

Realizzato in collaborazione con SIT Bus Shuttle, questo servizio pubblico di linea collega per la prima volta il centro della Capitale e l’aeroporto di Fiumicino al polo fieristico.

Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma. 5000 posti auto.

Dall'aeroporto di Fiumicino alla Fiera di Roma

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono garantiti con Fiera Roma dal treno FL 1 fermata Fiera di Roma (Tariffa 8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral.

Arrivare in autobus alla Fiera di Roma

Per arrivare in autobus alla Fiera di Roma per il concorso MiBAC linea Atac: 808, 089, 701 e 701L per Fiera Roma. Linea Cotral – Fermate F11043, F11044, 4596.

Parcheggio Fiera di Roma

L’ampio spazio esterno alla fiera è caratterizzato da un ampio parcheggio che può ospitare oltre 5000 posti auto, ai quali si aggiungono i 1100 posti interni al quartiere che possono essere messi a disposizione degli organizzatori. In genere la tariffa è fissa: 5 euro.