Concorsi a Roma, tra prove d’esame e maxi concorsi

Si susseguono gli enti che bandiscono concorsi a Roma per diverse figure professionali dall’amministrativo al medico specialista. Ma è soprattutto la capitale dei maxi concorsi, perché qui si concentrano le prove d’esame dei concorsi più gettonati dell’anno. Si tratta del concorso per 800 cancellieri indetto con decreto del 18 novembre 2016 dal Ministero della Giustizia e le cui prove concorsuali si terranno appunto a Roma e quello per i 250 vigili del fuoco.

Il recente rinvio della prova preselettiva del concorso per assistente giudiziario, comunicato con avviso del 3 marzo 2017, ha spostato per il momento l’afflusso degli aspiranti cancellieri. Si dovrà attendere l’uscita della Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed esami, del 4 aprile 2017 per sapere con esattezza le date e il luogo di svolgimento delle preselezioni. Ricordiamo in sintesi che il concorso è rivolto a cittadini italiani, di età non inferiore ai 18 anni, nel pieno godimento dei diritti civili e politici e in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente. Le materie oggetto delle preselezioni consistono in una serie di quiz a risposta multipla su diritto pubblico e diritto privato. Sono in migliaia i partecipanti che con codici e manuali in mano prenderanno d’assalto la capitale d’Italia.

Discorso inverso per il concorso per 250 posti nel Corpo dei Vigili del fuoco, le date delle preselezioni sono uscite nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed esami, del 15 novembre 2016 e avranno luogo a Roma presso la Fiera di Roma, Via Portuense 1645 dal 29 maggio 2017 al 12 giugno 2017. Chi dovrà recarsi da quelle parti per lavoro o altro potrà incrociare gruppi di aspiranti pompieri. In questo caso la prova consiste nel risolvere quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico su materie che riguardano italiano, storia, cittadinanza, costituzione, scienze, geografia, tecnologia e matematica, quest'ultima divisa in aritmetica, geometria, misura e dati. I candidati che risultassero nei primi 5000 posti della graduatoria accederanno alle prove d’esame successive.

I concorsi a Roma e provincia eleggono Roma a capitale dei bandi pubblici e in attesa dei maxi concorsi 2017 la città si presta ad accogliere aspiranti vigili del fuoco e cancellieri con la speranza di accedere a quel posto fisso che negli ultimi tempi è ritornato ad essere il desiderio di tanti giovani.