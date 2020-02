ComuniKart 2020, l'Expo b2b della Comunicazione e del Marketing torna a Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Fervono i preparativi per ComuniKart 2020, l’expo B2B della comunicazione, che avrà luogo il 28 e 29 Febbraio e l’1 Marzo presso gli spazi espositivi di Fiera Roma. Nel corso delle tre giornate, le più grandi aziende del settore potranno presentare, in anteprima per tutto il Sud Italia, le ultime novità inerenti il 2020, mettere al servizio dei vari visitatori le proprie competenze e la propria esperienza, e interfacciarsi direttamente in loco con i propri clienti e possibili acquirenti. Un punto di incontro quindi che collega nuove tecnologie e materiali applicati al mercato del tessile, digitale, design, e dell'industria, dove poter conoscere l’intera filiera, per immergersi nelle tendenze attuali e anticipare quelle future. Una Fiera, che mette insieme fornitori, acquirenti, consulenti e media, fornendo loro la piattaforma ideale per lanciare nuovi prodotti, costruire la visibilità del marchio, generare contatti e mantenere la clientela esistente. ComuniKart 2020 Roma, conferma gli alti standard di riferimento in termini di qualità delle aziende espositrici, anche quest’anno di altissimo livello: la ricca proposta merceologica che spazia da stampanti, attrezzature fotografiche, attrezzatura per la sublimazione, gadget e abbigliamento promozionale, a incisoria, coppe, targhe trofei, software 3D, packaging e molto altro ancora. L’evento, giunto alla sua terza edizione romana, non è solo esposizione: saranno infatti attivi workshop operativi e seminari, con la partecipazione di CNOS- FAP ROMA, in cui le aziende come Technoprogress, Roland, Workline, Embroidery Service e Market Screentypographic daranno dimostrazione delle loro competenze e dei loro macchinari. L’ingresso all’evento è consentito solo agli operatori del settore: programma una visita e scarica il tuo invito gratuito su https://www.comunikart.it/ Per informazioni e per non perderti nessuna delle novità di questa edizione 2020, segui le pagine social Instagram e Facebook di ComuniKart.