Compro Auto: il futuro del mercato dell'usato?

Il mercato automobilistico è ritornato a crescere in Italia negli ultimi tre anni. Per quella che è la nazione con il maggior numero di auto in rapporto alla popolazione, si tratta di un ottimo riflesso della ripresa economica iniziata dopo la recessione del 2008.

Al di là delle implicazioni sul sistema macroeconomico, questa è un'ottima notizia per chi intende vendere la propria auto. I livelli dei prezzi sono in ripresa, la domanda in forte aumento e anche le scelte successive alla vendita sono interessanti: la nuova generazione di auto ibride, elettriche, a guida semi-autonoma e presto del tutto autonoma, insieme ai servizi di car sharing, consente a tutti gli automobilisti di adattare le scelte ai loro modelli di consumo preferenziali.

I Compro Auto sono un intermediario del mercato automobilistico il cui successo sta rapidamente crescendo nel corso del tempo. Le ragioni alla base di questa diffusione sono intuitive: il Compro Auto unisce i vantaggi del concessionario a quelli della compravendita tra privati.

Il servizio che, in questo campo, sta conquistando più velocemente la fiducia degli italiani è Soluzione Auto. Il processo di vendita intuitivo e sicuro ha riscosso grande successo, anche tra i più resistenti al cambiamento. Come funziona? Molto semplice. Si comincia richiedendo la quotazione dell'usato di Soluzione Auto, mai lontana dal valore di mercato, che rappresenta la cifra offerta dall'azienda per l'acquisto del veicolo.

Se si intende accettare l'offerta è sufficiente contattare l'assistenza clienti, richiedere un appuntamento in sede e concludere l'affare. Il tutto avviene, spesso, in meno di 24 ore dal momento di contatto. Il pagamento viene erogato subito dopo la consegna del mezzo, tramite assegno circolare, bonifico o contanti a seconda delle preferenze del venditore. La quotazione iniziale è gratuita, dunque il consiglio è quello di tastare il terreno: l'offerta non comporta alcun obbligo del propritario del mezzo nei confronti dell'azienda.

Soluzione Auto propone, anche per Roma e provincia, l'offerta compro auto che consente a chiunque di vendere velocemente e senza rischi il proprio usato. Gli abitanti della Capitale e di tutta la regione Lazio, dunque, possono finalmente vendere la loro auto rapidamente ed in sicurezza, ottenendo in cambio denaro liquido.

Sul fronte territoriale, Roma e Lazio rispecchiano da vicino l'andamento nazionale. I livelli pre-crisi, insostenibili forse a livello ambientale, vedevano 71 auto ogni 100 abitanti. Nel momento di più ampio sfoltimento del parco auto locale, si è addirittura scesi sotto la soglia psicologica delle 60 vetture; la ripresa sta riportando le quattro ruote al centro dei progetti di acquisto degli italiani, ma con più cautela e con maggiore attenzione verso le alternative eco-friendly.

Nel solo 2017, a Roma si sono contanti oltre 120mila passaggi di proprietà; il mercato dell'usato cresce anche nelle province, con margini del 3-5% annuo, ed in generale il Lazio rimane dopo la Lombardia un mercato trainante del settore automotive in Italia. I Compro Auto, in questo senso, sono stati coprotagonisti dei percorsi di innovazione che hanno accompagnato la crescita.

I dati ACI disponibili su questa pagina presentano la situazione, mese per mese, degli ultimi anni. Soltanto per quel che riguarda il 2017 non è ancora stato pubblicato il celebre "Autoritratto", ma sono già state rilasciate importanti indicazioni preventive in itinere.