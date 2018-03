Come acquistare a metà prezzo su Amazon secondo GuidaAcquisti.net

Nel settore delle vendite online Amazon è tra i marketplace più importanti nel mondo, sia per la vastità delle sue offerte che per la velocità delle consegne. Quello che invece non è noto a tutto il suo pubblico è la possibilità di acquistare molti prodotti con sconti che spesso raggiungono "metà prezzo".

Proprio questo è l’oggetto dell’articolo della rivista GuidaAcquisti.net che ha posto in fermento il popolo del web, acquistare su Amazon a metà prezzo è una promessa che fa gola a molte persone avvezze agli acquisti online.

Come acquistare su Amazon con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino?

Esistono diversi metodi per acquistare a metà prezzo su Amazon, il primo, e anche più conosciuto, è dato dalle offerte a tempo di Amazon, una serie di sconti che ogni giorno sono sostituiti da nuove offerte. Solitamente gli sconti vanno dal 30 al 70% rispetto al prezzo di listino dei prodotti.

A questo punto possiamo introdurre la metodica più interessante per risparmiare su Amazon, la piattaforma Amazon Warehouse Deal . Ma in cosa consiste?

Amazon Warehouse Deal è una sezione di Amazon attraverso la quale acquistare prodotti ricondizionati. Tra questi troviamo articoli che i clienti hanno restituito per i più vari motivi, come ad esempio il colore dell’oggetto che non corrisponde a quello scelto al momento dell’acquisto, oppure le misure non idonee, o anche un imballo del quale è stata riscontrata una non perfetta integrità.

Tutti questi prodotti, una volta resi dalla clientela sono "ricondizionati" e posti nuovamente in vendita con sconti importanti anche se non sono mai stati usati e sono quindi perfettamente uguali agli articoli nuovi. Questo vale naturalmente anche nel caso di qualche piccolo difetto riscontrato dal cliente o minimi malfunzionamenti. Chi si domanda la ragione per la quale effettuare questa scelta trova una risposta molto semplice nel fatto che questi articoli, così come quelli nuovi, sono garantiti da Amazon, il che consente quindi restituirli nuovamente entro 30 giorni dalla consegna.

Quindi, secondo la rivista per consumatori GuidaAcquisti.net specializzata in classifiche e recensioni di elettrodomestici, questa è una scelta che consente un vantaggio economico molto interessante per i clienti e la sicurezza di avere un prodotto "nuovo" a tutti gli effetti. La gestione di questa fetta di mercato è stata affidata dal gruppo Amazon.com ad una azienda specifica, la Amazon Warehouse Deals, gestita da una società, la "Amazon EU Sarl", che fa parte del gruppo. Il brand Amazon Warehouse Deal si occupa di reintrodurre sul mercato gli articoli che provengono dai resi con prezzi di grande economicità, anche a meno del 50% del prezzo originario, con la sicurezza dell’utilizzo degli stessi servizi di logistica di Amazon e coperti dall’assistenza post vendita.

Le uniche differenze tra i prodotti nuovi e quelli ricondizionati sono relative ad alcuni servizi di spedizione e garanzia, mentre per tutto il resto i clienti che acquistano questi prodotti possono contare sull’applicazione delle medesime "Condizioni di uso e vendita" degli articoli in vendita sul portale Amazon.it . A questo prezzo, che come dicevamo spesso è di circa la metà rispetto al prezzo del nuovo, si aggiungono altri vantaggi; per gli ordini con una spesa maggiore di 19 euro infatti è prevista la spedizione gratuita.

Per quanto riguarda la spedizione, Amazon Warehouse Deals segue un criterio molto semplice; gli articoli sono spediti direttamente da Amazon al cliente tramite un corriere di fiducia e quindi viene garantito un tempo ridotto di consegna e nello stesso tempo le migliori condizioni del prodotto stesso. Chi desidere acquistare questa tipologia di prodotti deve accedere al sito Amazon.it e successivamente alla sezione Warehouse Deals dove può navigare cercando l’articolo desiderato tra quelli delle categorie disponibili;

attualmente, secondo la rivista consumatori GuidaAcquisti.net, l’offerta di questi articoli è molto ampia e comprende ad esempio articoli per la cucina e per la casa, capi d’abbigliamento e per il tempo libero, articoli di elettronica, musica, informatica e videogiochi, strumenti musicali, orologi, scarpe e valigeria. In ognuna di queste categorie è presente una vetrina e basterà effettuare un "click" per visualizzare tutti quelli in vendita, con ognuna delle schede che illustra in modo chiaro e completo le caratteristiche tecniche dell’articolo, le note descrittive ed il prezzo. Una volta scelto, basta un altro "click" per mettere l’articolo nel carrello. Il metodo è lo stesso che si segue quando si effettua un acquisto su Amazon.it, ma con il grande vantaggio del prezzo scontato.

Secondo Andrea Pilotti, specialista in Digital Marketing: “Una garanzia ulteriore fornita da Amazon Warehouse Deals è data dal controllo accurato che viene effettuato prima di immettere nuovamente gli articoli nel circuito di vendita. Controllo eseguito con i consueti standard qualitativi di Amazon, sia per quanto riguarda il funzionamento che per estetica e imballaggio del prodotto. “

