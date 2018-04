Cna Roma e Lazio lancia "matching 2018"

Per creare innovazione, espandere gli orizzonti e ottimizzare i processi produttivi sta diventando sempre più determinante per le imprese fare rete. Con questo obiettivo nasce CNA MATCHING 2018, evento innovativo che si propone di facilitare nuove occasioni di sviluppo e di relazione tra le PMI e i professionisti che le affiancano.

Partecipando a CNA MATCHING 2018, ogni impresa iscritta ha la possibilità di fare fino a 16 incontri da 20 minuti ciascuno, per relazionarsi con un imprenditore tra le aziende selezionate, in un ambiente adatto a facilitare ed espandere concretamente le occasioni di business. CNA MATCHING 2018 è l’evento che crea davvero valore, mettendo in connessione oltre 300 aziende del territorio del Lazio.

Per partecipare alla giornata è sufficiente andare sul sito www.cnamatching.it e compilare l’apposito form. Ente promotore dell’evento è CNA Lazio con il supporto delle CNA provinciali di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

CNA MATCHING 2018 si rivolge alle PMI, associate e non alla CNA, legate alle filiere:

• CASA/PRODUZIONE (edili, impiantisti, ingegneri/architetti, falegnami, fabbri, carpentieri e simili);

• AGROALIMENTARE/TURISMO (trasformazione alimenti, cantine vini, agricoltori, hotel, ristoranti, agriturismi e simili);

• COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO (web agency, software house grafici, fotografi, stampatori e simili).

CNA MATCHING 2018 è pensato inoltre per imprese che vogliono migliorare le proprie relazioni di business, aprendo nuove opportunità di crescita e commerciali, guardando anche all’esportazione e creare una rete di opportunità commerciali senza precedenti.

Nell’ambito dell’iniziativa saranno presenti alcune delle più importanti Camere di Commercio all’estero, che forniranno consulenze sulle opportunità e le modalità di accesso ai mercati internazionali.