Class Editori e Pegaso Università insieme per Business School Milano Finanza e Businnes School ItaliaOggi

Class Editori e Università Telematica Pegaso, leader dei corsi universitari online, hanno costituito una Associazione in partecipazione per realizzare un progetto di amplissimo respiro, dai Master alla formazione online, alla diffusione della conoscenza e dell’informazione a elevato valore aggiunto, per studenti, manager, top manager e professionisti.

Dal prossimo autunno prenderà il via l’attività della Business School Milano Finanza e della Business School ItaliaOggi, le due accademie di formazione on line e in aula che nascono dall’unione fra la competenza acquisita negli anni da Pegaso, numero 1° in Italia per Lauree, Lauree magistrali, Master universitari di 1° e 2°, dottorati di ricerca in via telematica nonché ulteriori attività formative di livello post secondario e post universitario; e le competenze di MF-Milano Finanza e ItaliaOggi, i due quotidiani leader nell'informazione finanziaria, economica, giuridica, fiscale, fashion, design e marketing.

L'accordo prevede anche un master in Business Administration che sarà veicolato online, mediante i portali Internet di Business School Milano Finanza e di Business School ItaliaOggi, ma eventualmente anche in forma mista con una presenza in aula. In un tempo in cui l'evoluzione è veloce come la luce, è parte importante dell'associazione in partecipazione One Day Class University, format unico di formazione e informazione dedicate a temi di grandissima utilità e profilo elevatissimo, dedicato a top manager e professionisti che capiscono l’importanza di investire su una formazione continua. Questo tipo di attività ha già riscosso molto successo negli Stati Uniti, uno dei paesi più all’avanguardia nel settore.

L’offerta formativa di Class Editori e Pegaso è destinata anche agli studenti neo diplomati che non intendono proseguire gli studi e che puntano sulla specializzazione per trovare lavoro e pure ai giovani neo laureati o con iniziale esperienza di lavoro. Gli studenti faranno stage nelle più significative aziende di ciascun settore.

“Dall’unione fra le nostre due realtà nasce un’offerta che ha caratteristiche uniche - ha dichiarato Paolo Panerai, editor-in-chief e Ceo di Class Editori - mettiamo, infatti, a fattor comune la grande tecnologia, il corpo docente di altissimo livello, serietà e la capacità di sviluppo di Pegaso, il cui know how superiore nell’istruzione universitaria l’ha fatta diventare primario operatore del settore e la capacità di MF-Milano Finanza e di ItaliaOggi di creare informazione e conoscenza di alto livello nei campi della finanza e dell’economia, della moda e del lusso, della comunicazione e del marketing, oltre che nel diritto e fisco, per un pubblico con cui le due testate vantano delle relazioni solide e consolidate nel tempo”.

“La collaborazione tra Class Editori e l' Università Telematica Pegaso conosce una nuova evoluzione con l'avvio delle Accademie Milano Finanza e ItaliaOggi”, ha detto Danilo Iervolino, presidente di Università Telematica Pegaso. “Per Pegaso essere al passo con i tempi e anticipare i trend della formazione e della conoscenza costituisce la missione principale: per questo nasce la prima business school online in Italia, connessa alle prime 100 aziende italiane e con una capacità straordinaria di collegamento al lavoro. I migliori docenti, la migliore tecnologia e 65 prestigiose sedi renderanno unica l'esperienza di studio. Oggi intorno alla finanza si determinano i nuovi percorsi di sviluppo della società 2.0, il connubio Pegaso-Class è la migliore dimostrazione di due eccellenze che fanno sistema nel solco della modernità".