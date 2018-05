Taglio del nastro per il nuovo centro logistico Sda, gestirà 8 milioni di colli all'anno

Un centro logistico di riferimento per le attività di magazzino ed e-commerce dell'Area Centro Sud. E' stato aperto il 15 di maggio a Pomezia il nuovo centro di Logistica di SDA, Corriere Espresso del Gruppo Poste Italiane. Con una superficie di 18mila mq coperti e 17mila scoperti, la sede di Pomezia è tra i magazzini più grandi del network in Italia.

Nuovo centro logistico Sda a Pomezia

La nuova struttura, presso la quale lavoreranno a regimecirca 60 persone, è in grado di gestire oltre 32mila colli al giorno(8 milioni di colli all’anno) econtribuisce a potenziare l’offerta di servizi di logistica centralizzando in un unico polo le attività legate alla gestione del magazzino e all’e-commerce dell’Area Centro-Sud. Il magazzino è pensato infatti per offrire efficienti soluzioni di stoccaggio e per sostenere l’aumento delle movimentazioni di merci legato in particolare allo sviluppo dell’e-commerce.

Gorgonzola, Oppeano e Pomezia

L’apertura del nuovo centro di Logistica SDA,che si affianca ai due già esistenti a Gorgonzola (Milano) e Oppeano (Verona), si colloca nel percorso di trasformazione avviato da Poste Italiane. Questoprevede importanti investimenti in infrastrutture e tecnologie e la progressiva integrazione delle reti logistiche per offrire servizi sempre più evoluti per il mercato della logistica e dell’e-commerce.

Struttura logistica

Poste Italiane punta ad avere un ruolo di leadership sempre maggiore in questo segmento di mercato, grazie ad una consolidata struttura logistica e alle rete di consegna più capillare del Paese: 4.500 corrieri e 30mila portalettere che distribuiscono corrispondenza e pacchi su tutto il territorio nazionale.

60 milioni di pacchi consegnati nel 2017

Nel 2017 infatti sono stati circa 60 milioni i pacchi consegnati per l’e-commerce, un record importante che punta a crescere anche grazie alla più ampia rete di punti fisici in Italia con circa 13mila uffici postali e la nuova rete di locker e di punti di ritiro in progressiva diffusione sul territorio.