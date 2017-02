Amazon a Passo Corese, avanti tutta!

Un evento per presentare lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo centro di distribuzione Amazon di Passo Corese, a Fara Sabina. All'iniziativa che si è svolta nella giornata di venerdì 10 febbraio hanno participato, oltre i vertici dell'azienda come Roy Perticucci, Vice Presidente Operations Europe di Amazon e al Vice Presidente e Country Manager di Amazon Italia e Spagna François Nuyts, anche il ministro Delrio e il presidente della Regione Zingaretti, insieme al sindaco di Fara in Sabina, Davide Basilicata.

Il nuovo centro che prevede la costruzione di una struttura di 60mila metri quadri a soli 30 km da Roma sarà operativo in autunno. Amazon ha messo in cantiere un investimento pari a 150 milioni di euro, saranno inoltre creati 1.200 posti di lavoro entro tre anni dall'inizio dell'attività.

L'EVENTO - Il vice presidente Operations Europe di Amazon ha illustrato ai presenti dove saranno posizionate le strutture del centro una volta che sarà operativo e le funzioni e le attività che saranno svolte in ciascuna area. La visita si è conclusa con il simbolico interramento di una capsula del tempo contenente un Dash Button, l’ultimo modello del Kindle, il libro (Harry Potter e la maledizione dell’erede), l’album musicale (Il mestiere della vita di Tiziano Ferro) e il film (Inside Out), i più venduti su Amazon.it nell'anno 2016.

Nella capsula sono stati inoltre inseriti i disegni dei bambini di Fara in Sabina, che raffigurano la loro visione sul futuro. Non solo, all'interno sono stati posizionati anche i pensieri scritti dagli studenti di medie e superiori, che prendono in esame la stessa tematica. La capsula sarà aperta il 10 febbraio 2027.

DELRIO - “Nel passato l’Italia è rimasta indietro nelle infrastrutture anche perché la logistica non è mai stata al centro dell’attenzione. Ciò che serve sono investimenti accompagnati da una forte semplificazione burocratica in un quadro di scelte strategiche concrete. L’Italia è davvero la porta d’ingresso delle merci per l’Europa, e la scelta di Amazon di continuare a investire sul nostro Paese è la prova di ciò e della nostra capacità di offrire una rete infrastrutturale, e Amministrazioni locali che funzionano, in grado di sostenere il crescente sviluppo dell’e-commerce", ha commentato il ministro Delrio a margine dell'evento.

ZINGARETTI - Alle sue parole hanno fatto eco quelle del presidente della Regione Zingaretti “Gli investimenti di Amazon a Passo Corese dimostrano che la nostra è una regione aperta, capace di attrarre importanti soggetti internazionali e in cui le imprese possono trovare opportunità di ampliare la propria attività. Siamo quindi felici della scelta di Amazon, che rafforza il sistema Lazio e crea nuova occupazione, con 1.200 posti di lavoro a tempo indeterminato. Sono lieto di vedere concretamente che questo progetto sta realmente e rapidamente diventando realtà”.