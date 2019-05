Pace fiscale a Roma: dall'Imu alla Tari ecco come rottamare le cartelle esattoriali

La "pace fiscale" voluta dal Governo nazionale, si applica anche ai tributi locali. Tasi, Imu o Tari, l'articolo 6 del decreto 199/2018 dà la possibilità anche ai Comuni di sanare le liti pendenti dei cittadini con l'ente locale. Roma ha scelto di aderire. Entro il 31 maggio i romani dovranno presentare la domanda.

"I cittadini che entro il 31 maggio avranno presentato la richiesta con il relativo versamento secondo le modalità indicate sul sito del Comune, potranno chiudere le vertenze con Roma Capitale e Ama SpA, pagando importi ridotti rispetto a quelli previsti" ha spiegato l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. "Oggetto della procedura sono le vertenze che riguardano atti impositivi (in particolare avvisi di accertamento) sui tributi, per esempio l'imposta municipale propria (Imu) e la tassa sui rifiuti (Tari)".

Le controversie in oggetto "sono quelle instaurate davanti alla giurisdizione tributaria in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, il cui ricorso sia stato notificato all'ente impositore (Roma Capitale o Gestore Ama SpA) entro il 24 ottobre 2018 e che non abbiano ricevuto una pronuncia definitiva".

E ancora, spiega ancora l'assessore, "sono previsti 'scaglioni di sconti' differenziati a seconda del grado di giudizio in cui si trova la controversia e di chi sia stato soccombente, se l'Amministrazione o il contribuente. La possibilità è stata estesa a tutti i tributi" conclude Lemmetti. Esclusi dalla lista il canone per l'occupazione di suolo pubblico (Cosap) e le multe per violazioni al codice della strada".

