Capodanno 2018 a Roma, al Circo Massimo anche Tailorsan

La Festa di Roma prevede oltre mille artisti, provenienti da tutto il mondo e con in programma oltre cento performance tra teatro, musica, cinema, in un grande palcoscenico a cielo aperto ad accompagnare i cittadini nel nuovo anno, per una grande manifestazione che comincerà la sera del 31 e proseguirà per 24 ore.

Tailorsan sarà presente con quasi 200 bagni chimici, al servizio delle decine di migliaia di persone che affolleranno le strade della Capitale in un’area pedonale che va da Piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, compreso il Giardino degli Aranci e il Circo Massimo fino alla Bocca della Verità.

“Eventi così importanti - le parole dell’amministratore di Tailorsan, Loris Talone - sono per noi un continuo metterci alla prova. La nostra qualità e la nostra esperienza in manifestazioni che richiamano un gran numero di persone come accadrà la notte dell’ultimo dell’anno, saranno un’arma vincente e sarà al servizio di tutti i cittadini”.