Capodanno 2019 a Roma, al Circo Massimo anche Tailorsan

Quello che ci accompagnerà nel 2019 sarà un Capodanno targato Tailorsan in molte regioni. Anche quest’anno, infatti, grazie al lavoro incessante dei nostri concessionari, in molte piazze d’Italia saranno presenti i nostri servizi e la nostra qualità. Da Roma a Milano, passando per Pisa, Olbia, Salerno, Cagliari, Sestola, Imola: Tailorsan sarà a disposizione delle centinaia di migliaia di persone che hanno deciso di passare in piazza la mezzanotte per aspettare l’arrivo del nuovo anno. “Anche questo – le parole dell’amministratore, Loris Talone – sarà un Capodanno nel segno di Tailorsan, a conferma della nostra crescita costante e continua. Questo grazie ai nostri concessionari che in tutta Italia lavorano per dare sempre servizi al top per gli eventi più importanti”.

Nella Capitale, nello splendido scenario del Circo Massimo, sono stati installati circa cento bagni mobili per soddisfare i bisogni delle tantissime persone che accorreranno per una 24 ore di festa, musica e performance. Ad accompagnare il brindisi di mezzanotte, ci sarà Vinicio Capossela, artista scelto dal Campidoglio per questo Capodanno 2019, preceduto e seguito da una lunga serie di eventi che animeranno il cuore della città fino al mattino.