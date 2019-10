Campus&Leaders&Talents, “Tor Vergata” ospita le aziende

L'Università si apre alle aziende: mercoledì 23 ottobre torna "Campus&Leaders&Talents", il Career Day dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, giunto alla XII edizione. L'evento, realizzato grazie alla collaborazione fra Ufficio Placement di Ateneo, Alet-Associazione Laureati Economia Tor Vergata e Ufficio Laureati Deskimprese, è un'opportunità che l'Ateneo offre gratuitamente ai propri studenti e laureati e che negli anni anche studenti e laureati provenienti dalle altre Università romane e del centro sud hanno saputo cogliere. Oltre diecimila i visitatori che in questi 12 anni si sono fatti conoscere e apprezzare dalle numerose e prestigiose aziende che hanno aderito all'iniziativa. Il Career Day di “Tor Vergata”, anche per l'edizione 2019 rimane fedele alla sua anima sostenibile, in linea con la missione e visione dell'Ateneo, proponendosi in modalità green&paperless, all'insegna dell'innovazione e della tutela ambientale: per partecipare è sufficiente caricare il CV nella pagina dedicata.

Al termine dell’operazione si riceverà un QrCode personale che permetterà ai recruiter di visualizzare e salvare il profilo di ogni candidato sul proprio dispositivo. In questo modo, attraverso il sistema di registrazione e caricamento dei CV nel periodo precedente la manifestazione, verrà limitato l’uso della carta per la stampa dei CV.

A rendere l’evento un’esperienza ancora più ricca e formativa per i giovani laureati e laureandi, la possibilità di partecipare a seminari di orientamento al lavoro, incontri di presentazione, workshop e colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle aziende partner, con il racconto di esperienze e case history.

Per prepararsi all'incontro con le aziende del 23 ottobre e mettere a punto un curriculum efficace, l'appuntamento da non perdere è martedì 22 ottobre, ore 16.00 (Aula TL, Facoltà di Economia, via Columbia 2), con il seminario CV Lab Waiting for Campus&Leaders&Talents durante il quale Jobadvisor fornirà preziosi consigli, anche su come affrontare al meglio il colloquio.

Aziende partecipanti

Accenture, Acea, ACPSystem, Ald Automotive, Alleanza Assicurazioni, Angelini, Ariston Thermo Group, Arkema, Arthur D. Little, Atos, Be Consulting, BGP, BNP Paribas, Capgemini, Catalent, ConTe.it, Crowe, Deloitte, DXC Technology, Excellence Consulting, EY, Fater, Iberdrola, ISED, Lidl, Lottomatica, Master per le professioni economico contabili, Mazars, Mercer, Novartis, P&G, Poste Italiane, Prometeia, PwC, SACE-Simest, Whirlpool, Wind Tre, ZTE.

Main sponsor: Ised

Main partner: Jobadvisor

Digital partner: Justbit

Media partner: Lavorare, Metro, Radio Radio, RomaToday

Institutional partner: Porta Futuro Lazio

Special thanks to: Best Roma Tor Vergata, Campus Events, Yourfuture

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale