Il Campidoglio cede la sua quota in Adr. Offerta minima 48 milioni di euro

Roma Capitale ha deciso di uscire dalla società Aeroporti di Roma, la società che gestisce gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. E' stata infatti avviata la procedura d'asta per le 826.800 azioni ordinarie detenute dal Comune di Roma. Si tratta di poco più del 1,3% del Capitale dell'azienda, ma con l'operazione il Campidoglio potrebbe arrivare ad incassare poco meno di 50 milioni di euro. Una quota assolutamente minoritaria ceduta in ottemperanza al piano di rientro concordato con il Governo tre anni fa. L'asta però, per le condizioni poste, potrebbe non essere particolarmente attraente per eventuali investitori.

La base d'asta è posta a 48 milioni e centomila euro. Non sono contemplate offerte al ribasso e, secondo il bando pubblicato sul sito del comune di Roma, l'eventuale offerta "dovrà essere obbligatoriamente riferita all'acquisto del totale delle azioni poste in vendita; pertanto il lotto non è frazionabile e può essere formulata esclusivamente un'unica e sola offerta per l'intero lotto". In altre parole la quota non sarà polverizzata, ma concentrata in un unico eventuale investitore.

C'è poi un passaggio potenzialmente "preoccupante" per il possibile acquirente: "Roma Capitale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non addivenire alla vendita, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei propri confronti. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danni comunque conseguenti al presente bando".

Le offerte dovranno giungere entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2017. L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica il giorno 21 febbraio 2017 alle ore 12.00 presso il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale in Via Ostiense n.131/L.