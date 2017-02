Terme di Caracalla: il Farmer’s market è con i produttori delle regioni terremotate

Arrivano da Accumuli, Amatrice, Leonessa. Ed hanno subito danni alle loro attività economiche. Sono i produttori che, sabato 25 e domenica 26 febbraio, si sono dati appuntamento all’interno dell’Aranciera di San Sisto, per il nuovo mercato di Campagna Amica. Qui la Coldiretti, per il fine settimana di carnevale, ha organizzato due giorni di iniziative. Sono utili per ridare fiato alle aziende vittime dei fenomeni sismici.

LA STRAGE DI ANIMALI - “Dietro ogni prodotto salvato dal terremoto - sottolinea la Coldiretti - c'e' una storia di sofferenza ma anche di voglia di ricominciare come dimostrano gli allevatori e gli agricoltori della rinascita che sono approdati con grande coraggio e dignità a Roma perchè nelle aree terremotate gli acquisti di prodotti sono calati del 90% per l'assenza di acquirenti locali e per il crollo del turismo”. Infatti Coldiretti stima che “A sei mesi dalle prime scosse non piu' del 15% degli animali 'sfollati' possono essere ospitati nelle stalle provvisorie annunciate”. Le conseguenze finora sono state drammatiche.

LE STALLE NECESSARIE - “Si conta una vera strage con oltre diecimila animali morti, feriti e abortiti nelle aree del terremoto per l'effetto congiunto del terremoto e del maltempo che hanno fatto crollare le stalle e costretto gli animali al freddo e al gelo, con morti, malattie e diffusi casi di aborto”. Per far fronte a queste tragiche consegeunze, il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo ha spiegato che “Occorre colmare i ritardi accumulati nella realizzazione delle nuove stalle ma anche completare gli allacci della luce e dell'acqua nelle strutture gia' consegnate”.

A SUPPORTO DELL'ECONOMIA LOCALE - Nel corso della mattinata di sabato, all’Aranciera di San Sisto sono intervenuti anche rappresentanti capitolini. Tra i presenti al convegno ““ nuovo sviluppo per Roma tra turismo, sostenibilità, filiera corta, enogastronomia” il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito e Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente. “Ho sottolineato l'importanza che l'amministrazione attribuisce alla filiera corta ed al settore agroalimentare all'interno di un contesto sostenibile, nonché le azioni messe in campo a tutela delle aziende agricole gestite da Roma Capitale – ha spiegato a margine dell’incontro il Consigliere Diaco - La nostra intenzione è quella di sostenere un settore importante come quello dell'agroalimentare a filiera corta, supportando produttori locali e gli operatori del settore”.