Card over 70, bus gratis per gli anziani anche nel 2020: ecco come richiederla

Dal 1 gennaio è possibile richiedere la Card Over 70 per l’anno 2020 che consente di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi gestiti da Atac. Anche per l'anno appena iniziato l'agevolazione è stata rinnovata. Riservata ai cittadini residenti a Roma Capitale con 70 anni compiuti al momento della presentazione della domanda e reddito ISEE inferiore o pari a 15.000 euro, la domanda deve essere consegnata in una delle biglietterie #Atac in elenco e comprende il modulo compilato (scarica qui il modulo), la copia del documento di riconoscimento e l'originale in visione; il modello ISEE in corso di validità (rilasciato da CAF o da sedi e agenzie INPS); una foto formato tessera (solo in caso di primo rilascio).

La Card Over 70 è valida, per 365 giorni a partire dalla data di rilascio, su tutti i mezzi di trasporto gestiti da Atac: bus, filobus, tram, metropolitane A, B- B1 e C, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Viterbo (tratta urbana).

Le biglietterie dove è possibile richiedere la Card Over 70:

- Metro A: Battistini, Ottaviano, Lepanto, Anagnina; Spagna (solo rinnovi);

- Metro B/B1: Ponte Mammolo, Termini, Eur Fermi, Eur Magliana, Laurentina e Conca d'Oro;

- Ferrovia Roma-Viterbo: Flaminio;

- Ferrovia Roma-Lido: Porta San Paolo.

Orari di apertura al pubblico delle biglietterie:

- dal lunedì al sabato: dalle 7.00 alle 20.00;

- domenica e festivi: dalle 8.00 alle 20.00;

In caso di furto o smarrimento il duplicato della tessera Over 70 potrà essere richiesto presso le biglietterie ATAC S.p.A. previa presentazione della denuncia all’Autorità Giudiziaria e rimborso dei costi amministrativi pari a € 7,00.