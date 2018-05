La trasmissione "Buono a Sapersi" domani arriva ad Ariccia: si parla di porchetta

FRANCESCO NORCINI, gastronomo, racconterà la storia delle porchetta, spiegando come riconoscere quella di qualità. SERENA NARDO, nutrizionista, ne illustrerà le proprietà benefiche, soffermandosi sugli abbinamenti più salutari. La Dottoressa FEDERICA BRESSI, fisiatra al Policlinico universitario CAMPUS BIO-MEDICO di Roma, motiverà la relazione tra il collagene, contenuto nella cotenna della porchetta, e la prevenzione della tendinite, un’infiammazione che pregiudica la mobilità articolare. EMILIO SIGNORI, maestro di cucina, realizzerà tre gustosi antipasti a base di porchetta. Gli farà eco FRANCO CALAFATTI, esperto di spezie, con originali suggerimenti per condire al meglio la porchetta. FEDERICO BENCINI, ristoratore, mostrerà come tagliare a regola d’arte la porchetta, secondo la tradizione delle “fraschette”, antiche osterie dei Castelli romani.

Non mancherà un collegamento con l’inviato UMBERTO SALAMONE, ospite di un’azienda che produce la porchetta ad Ariccia (RM).