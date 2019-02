Bricofer Italia annuncia il closing dell’operazione di acquisto del ramo d’azienda di Self Italia

Bricofer Italia S.p.A. annuncia il closing dell’operazione di acquisto del ramo di azienda di Self Italia S.r.l. avvenuto in data odierna presso lo studio notarile Bima di Torino. L’acquisizione si è perfezionata con il pagamento dell’intera cifra pattuita da parte della società capogruppo Bricofer Italia S.p.A seguita nelle operazioni dallo Studio dell’Avvocato Dario Martella di Roma, per la parte legale, dallo Studio Gentile, per la parte fiscale e dall’Avvocato Paolo Sabbatucci, per la parte relativa al diritto del lavoro.



Si concretizza un’operazione di significativa valenza strategica per il Gruppo Bricofer iniziata nel marzo dello scorso anno, con l’affitto del ramo d’azienda della società Selfitalia S.r.l. comprendente oltre 600 collaboratori, 28 punti vendita a marchio Self e la Direzione Centrale a Rivalta di Torino.

L’operazione, ad elevato impatto, sia dal punto di vista economico che territoriale, crea un valore importante contribuendo al rafforzamento del Gruppo Bricofer nel suo core business sul territorio nazionale.

L’obiettivo di scongiurare la chiusura Self, marchio storico del fai da te nel nord Italia da più di 30 anni, e la perdita del posto di lavoro per centinaia di famiglie è stato raggiunto, portando alla creazione di un grande gruppo “Made in Italy” in grado di rappresentare un punto di riferimento nel settore, mixando le potenzialità ed il know how dei marchi Bricofer, Ottimax e Self.