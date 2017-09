Blitz in Regione Lazio per il diritto allo studio

Protestano per il diritto allo studio gli studenti di Link Roma che sabato scorso hanno animato un blitz davanti alla Regione Lazio. Chiedono che venga approvata subito la legge regionale sul diritto allo studio, bloccata dopo il commissariamento di Laziodisu, l'ente per il diritto allo studio, nel giugno 2013.

“Sono passati quattro anni dal commissariamento - dice Francesco Pellas. Non è possibile.” Gli studenti infatti chiedono l'accelerazione dei tempi per l'approvazione della proposta di legge regionale, attualmente in discussione alla Commissione, per garantire effettivamente il diritto allo studio.

Gli studenti valutano positivamente alcuni passi avanti fatti: a marzo scorso la Commissione regionale ha approvato alcune modifiche proposte dagli ma studenti, tra cui alcune misure compensative per redditi medio-bassi.

Tuttavia, secondo gli studenti queste misure non sono sufficienti, e a distanza di sei mesi incalzano la giunta: “Riteniamo inaccettabile che, dopo quattro anni e innumerevoli incontri della Commissione Istruzione della Regione Lazio, questa legge non abbia ancora visto la luce del sole, in una Regione dove sono presenti sei atenei pubblici e innumerevoli privati, i cui studenti, da troppo tempo, non sono rappresentati” dichiara Serena Fagiani, coordinatrice di Link Roma. Hanno dunque avanzato ulteriori richieste che riguardano il la rappresentanza studentesca, ulteriori misure compensative per redditi bassi, il potenziamento di consultori e luoghi di formazione, biblioteche e aule studio.

Ma soprattutto, Link Roma chiede la fine del commissariamento di Laziodisu e un incontro con il Presidente e con i membri della Commissione Istruzione, perché “non è ammissibile aspettare, rimandare, promettere ulteriormente, un definitivo cambiamento che garantisca la piena funzionalità di un diritto che ci è dovuto.”