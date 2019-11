Black Friday Tecnologia: le migliori offerte su smartphone, Tv, videogiochi e tanto altro ancora

Inizia il Black Friday, inizia la corsa alle offerte più interessanti da accaparrarsi, soprattutto se si parla di tecnologia. In occasione del venerdì nero, infatti, tantissime aziende di prodotti tecnologici, dai computer ai pc, dai videogiochi agli smartphone, applicano sconti da capogiro che è assolutamente vietato perdere.

Su Amazon , ad esempio, la settimana del Black Friday propone tantissime offerte dal mondo della tecnologia. A partire dal 22 novembre saranno disponibili in promozione tantissimi prodotti hi-tech come gli speaker intelligenti Echo e le Fire Tv Stick di Amazon.

In offerta anche interessanti prodotti audio-video, dalle soundbar ai Tv 4K, realizzati da note aziende come Samsung e Philips.

Non mancano, inoltre, avanzate telecamere WiFi da interno e da esterno per la sorveglianza della nostra abitazione e divertenti videogiochi per Playstation 4 e Xbox One.



Echo Flex a 19 euro scontato del 33%

Iniziamo la nostra rassegna dall’Echo Flex, il piccolo speaker appena arrivato sul mercato e già proposto con uno sconto del 33% ad un prezzo di 19,99 euro (prezzo di partenza 29,99 euro). Speaker da collegare direttamente alla presa elettrica, con a bordo l'assistente vocale Alexa e dotato anche di porta USB.

Scopri di più su Amazon a 19,99 euro

Echo Show 5 scontato del 44%

In offerta anche Echo Show 5; uno speaker intelligente dalle dimensioni contenute dotato anche di schermo da 5,5 pollici. Altoparlante smart con a bordo Alexa, proposto al prezzo di 49,99 euro con uno sconto del 44% (prezzo di partenza 89,99 euro).

Scopri di più su Amazon a 49,99 euro

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa scontata del 38%

In offerta per la settimana del Black Friday anche la Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa proposta a 24,99 euro, con uno sconto del 38% (prezzo di partenza 39,99 euro). Si tratta di una piccola chiavetta utile ad aggiornare vecchi TV ed in grado di aggiungere al vostro televisore app come Netflix, DAZN e Facebook.

Scopri di più su Amazon a 24,99 euro

Soundbar Samsung scontata del 25%

Passiamo ora alla soundbar Samsung HW-Q60Rs/ZF utile ad incrementare sensibilmente le prestazioni audio della vostra TV. Un modello da 360 W, a 5.1 canali, con subwoofer e collegamento wireless, proposto al prezzo di 299 euro, con uno sconto del 25% (prezzo di partenza 399 euro).

Scopri di più su Amazon a 299 euro

Tv Hisense 50 pollici a 399 euro

In promozione anche vari Tv come l’Hisense H50U7BE; un Tv da 50 pollici, Led, Ultra HD 4K, con Dolby Vision, HDR, Dolby Atmos, raffinato design, completa piattaforma Smart TV e controllo anche tramite Alexa. Tv proposto a 399 euro, con uno sconto del 20% (prezzo di partenza 499 euro).

Scopri di più su Amazon a 399 euro

Tv Samsung 55 pollici a 449 euro

Da Samsung arriva anche il TV modello UE55RU7450 da 55 pollici; un Tv Led 4K Ultra HD, compatibile con HDR10+, disponibile anche nelle varianti da 43, 50 e 65 pollici. Tv acquistabile a 449 euro, con uno sconto del 18% (prezzo di partenza 549 euro).

Scopri di più su Amazon a 449 euro

Tv Philips 55” scontato del 38%

Proseguiamo con il TV Philips 55PUS6814/12; un Tv da 55" 4K Ultra HD compatibile con Alexa, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos e dotato dell’avanzato sistema di illuminazione Ambilight. Tv proposto al prezzo di 499 euro, con uno sconto del 38% (prezzo di partenza 799 euro).

Scopri di più su Amazon a 499 euro

Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD scontata del 30%

Da Amazon arriva anche la videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD, scontata del 30% e acquistabile a 139 euro (prezzo di partenza di 199 euro). Camera per la videosorveglianza da interno e da esterno, facile da installare, Full HD e compatibile con Alexa.

Scopri di più su Amazon a 139 euro

Telecamera di Sorveglianza Tp-link a 24 euro

In promozione anche la telecamera di sorveglianza Tp-link Tapo C200, proposta al prezzo di 24,99 euro con uno sconto del 32% (prezzo di partenza 36,99 euro). Videocamera da interno wireless, a 360 gradi, con baby monitor, visione notturna, audio bidirezionale e rilevazione del movimento.

Scopri di più su Amazon a 24,99 euro

F1 2019 scontato fino al 50%

In offerta a partire da oggi anche il videogioco ufficiale del campionato di Formula 1, F1 2019 per PlayStation 4 e Xbox One in promozione con uno sconto fino al 50% e acquistabile a 34,99 euro (prezzo di partenza 69,99 euro).

Scopri di più su Amazon a 34,99 euro

Ride 3 scontato del 44%

In promozione anche il videogioco Ride 3 per Xbox One dedicato al mondo delle moto, proposto al prezzo di 24,99 euro, con uno sconto del 44% (prezzo di partenza 44,99 euro). Un gioco dalla grafica curata, con più di 230 modelli di moto disponibili.

Scopri di più su Amazon a 24,99 euro

Apple Watch Series 4 scontato del 22%

In offerta oggi anche il noto Apple Watch Series 4 proposto nella versione GPS da 44 mm, con cassa in alluminio grigio siderale e cinturino sport loop nero a 339 euro, con uno sconto del 22% (prezzo di partenza 439 euro).

Scopri di più su Amazon a 339 euro

Smartphone Samsung Galaxy M20 a 174 euro

Terminiamo la nostra rassegna con due smartphone di Samsung dal look curato e dall’elevata autonomia. Partiamo dal Galaxy M20 disponibile a 174,90 euro con uno sconto del 16% (prezzo di partenza 209 euro). Smartphone dotato di schermo da 6,3”, 64 GB di memoria, batteria da ben 5.000 mAh e doppia camera posteriore da 13 e 5 MP.

Scopri di più su Amazon a 174 euro

Samsung Galaxy M30s a 229 euro

Concludiamo la nostra rassegna con il Samsung Galaxy M30s proposto a 229 euro, con uno sconto del 12% (prezzo di partenza di 259 euro). Cellulare con un ampio display da 6,4” e bordi sottili, batteria da ben 6.000 mAh e 64 GB di memoria. Smartphone dotato, infine, di tripla camera posteriore con sensore principale da 48 MP.

Scopri di più su Amazon a 229 euro

Black Friday offerte tecnologica, negozi a Roma

Di seguito una lista di negozi di elettronica e dispositivi tecnologici che propongono interessanti sconti per il Black Friday:

Unieuro (tutti i negozi a Roma)

Euronics (scopri qui le offerte per il Black Friday)

Expert (tutti i negozi a Roma)

Esselunga (le offerte a Roma)