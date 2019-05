Cotral: approvato bilancio 2018, utili per 30 milioni di euro

Il Consiglio d’Amministrazione di Cotral Spa nella seduta del 28 maggio ha approvato il bilancio 2018 che si chiude con un utile netto di 30 milioni 790 mila euro.

“È un risultato straordinario, difficilmente ripetibile - dichiara la Presidente Amalia Colaceci - senz’altro dovuto al compimento di tutte le azioni strategiche previste nel Piano Industriale 2015 - 2018, in primis la lotta all’evasione tariffaria che ha generato un aumento dei ricavi dalla vendita di biglietti Cotral di 7 milioni di euro. Il Cda, che ringrazio, ha già deliberato la distribuzione di una parte cospicua di questi utili al Socio Regione Lazio che potrà destinarli al miglioramento della vita dei cittadini. La parte di utili che resterà in azienda sarà invece destinata ai cospicui investimenti previsti nel nuovo Piano Industriale attualmente al vaglio del Socio. Dopo cinque anni - conclude Colaceci - Cotral è finalmente in una fase di stabilità industriale. Desidero ringraziare tutti i lavoratori dell’azienda con i quali dobbiamo compiere ancora un pezzo importante di strada per portare la nave in porto.”