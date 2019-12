Dalla Camera di Commercio 500mila euro alle imprese colpite da fenomeni criminosi: pubblicato il bando

500mila euro per sostenere le imprese di Roma e della provincia che hanno subito e denunciato fenomeni criminosi nell’ultimo biennio. E' quanto stanziato dalla Camera di Commercio di Roma dopo quanto accaduto a Centocelle. La misura, approvata nei giorni scorsi dalla Giunta dell'ente presieduto da Lorenzo Tagliavanti, prevede la concessione di contributi per il ripristino della situazione aziendale antecedente al danno riportato e per gli investimenti sostenuti per aumentare il livello di sicurezza.

Nel bando, oltre al danno ai locali, al mobilio o alle attrezzature dell’impresa, sono ricomprese le spese rivolte all’acquisto o all’installazione di sistemi antirapina, video-sorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione e dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna connessi all’impiego di protezioni esterne di sicurezza. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 30 giugno 2020.

In particolare ogni impresa potrà avere accesso a 10mila euro di contributo. Possono presentare domanda le imprese che hanno subito nell’ultimo biennio atti criminosi rappresentati con denuncia o querela presso le competenti autorità. Le imprese devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e con il pagamento del diritto annuale. Il contributo è pari all’80% delle spese complessivamente sostenute al netto dell’iva. Alle imprese in possesso del rating di legalità viene riconosciuta un’ulteriore premialità di euro 250,00.

Le imprese sono ammesse al contributo fino all’esaurimento dei fondi disponibili e le risorse vengono attribuite ai beneficiari secondo l’ordine cronologico di presentazione della relativa domanda, fino all’ultimo beneficiario in posizione utile, che riceve una quota relativa al residuo.

"La Camera di Commercio" spiega il presidente Lorenzo Tagliavanti "testimonia, non solo a parole, ma con atti concreti la vicinanza ai territori e a tutte le imprese colpite da atti criminosi. Il libero svolgimento delle attività da parte delle aziende costituisce, infatti, un fattore essenziale per la crescita della comunità economica e per la competitività del territorio e la sicurezza è un elemento essenziale per la qualità della vita di cittadini e di tutto il tessuto produttivo".