Aura, nuovo centro commerciale a Valle Aurelia: venerdì l'inaugurazione

Roma ha un nuovo centro commerciale. Sarà inaugurato il prossimo 20 aprile Aura, il nuovo centro polifunzionale con spazi per attività ricreative, negozi, ristoranti e bar collegati da percorsi pedonali ed aree verdi. Un urban shopping mall per dirlo all'americana che sorge in via di Valle Aurelia 30, all'incrocio con via Baldo degli Ubaldi. La struttura si sviluppa su tre livelli ed è il risultato della convergenza della la bresciana Cds Holding, del gruppo Pam-Panorama e Orion Capital.

Un'inaugurazione che arriva dopo 6 anni di lavori. Un progetto di recupero urbanistico datato anni '90 e che, tra proteste burocrazie, ha subito diversi rinvii. Un centro commerciale che ingloba la fornace Veschi, il simbolo di quella che era la Valle dell'Inferno, zona famosa per la presenza delle ciminiere che svettavano dalle fornaci dalle quali uscivano tutti, o quasi, i mattoni destinati all'edilizia romana. Un'opera posta sotto tutela, un autentico capolavoro di archeologia industriale che Aura ha fatto tornare alla luce. Un'area di 30.000 metri quadri lasciata libera e che il progetto Aura punta a riqualificare.

VIDEO | Aura, il nuovo centro commerciale a Valle Aurelia

Il programma di recupero urbano di Valle Aurelia prevede, oltre al centro commerciale, la realizzazione di una nuova grande piazza attrezzata di forma concava, articolata su più livelli, sulla quale si affacciano la chiesa San Giuseppe Cottolengo e una palestra.

Sessanta i negozi, quindici i locali dell'area food, tra bar e ristoranti. A questi aggiungono una palestra Virgin e un Mondadori Bookstore. "AURA", si legge sul sito, "punta ad essere la nuova porta urbana d’accesso al Monte Ciocci e al Parco Regionale Urbano del Pineto". Una pista ciclo-pedonale infatti permetterà di attraversare l’area collegando i quartieri affacciati su via Baldo degli Ubaldi con il quartiere Trionfale.

Elenco negozi

AW LAB

BIALETTI

BLUESPIRIT

CALLIOPE

CALZEDONIA

CARPISA

DOPPELGANGER

DOUGLAS

E’ QUI

EURONICS

FLYING TIGER COPENHAGEN

FRANK PROVOST

H DENTAL

H&M

HAPPY CENTER

INTIMISSIMI

L’ERBOLARIO

LAVA & CUCE

MONDADORI STORE

MOREAL ROMA

NAU!

NUVOLARI

ORIGINAL MARINES

PAM

PIQUADRO

PRIMADONNA

PROJ3CT

RED ENRICH

RIU VACANZE

SALMOIRAGHI & VIGANÒ

SCARPAMONDO

STROILI ORO

SWAROVSKI

TALCO

TERRANOVA

TEZENIS

THUN

TIM

TIMBERLAND

VIRGIN

VORWERK FOLLETTO BIMBY

WA5HUP SOLUTIONS

WYCON

YAMAMAY

Ristoranti

CRAZY FISH

EL PAN D’NA VOLTA

JUICEBAR

KFC

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

LA PIADINERIA

MCDONALD’S

ODOROKI

OLD WILD WEST

PANICUNZATU

PIZZIKOTTO

SHIS

VILLA PIZZA

WE LOVE PURO

YOYOGURT