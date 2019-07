Atac, ricavi da titoli in crescita del 2,9% nel primo semestre 2019 rispetto al 2018. Superati i 140 milioni

I dati di vendita molto positivi del giugno scorso hanno consentito ad Atac di chiudere il primo semestre 2019 con ricavi da titoli di viaggio in aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. In totale, nei sei mesi considerati, l'azienda ha incassato oltre 140 milioni di euro, in linea con le previsioni di budget.

Al risultato hanno contribuito le vendite di abbonamenti annuali, in aumento del 6,7%, che mostrano una crescente fidelizzazione della clientela Atac, e dei bit (+1,4%).

I dati di giugno 2019. A giugno 2019 i ricavi da titoli di viaggio hanno superato i 23,7 milioni di euro, in crescita del 3,8% rispetto a giugno 2018.

Si segnalano l'ottimo andamento dei titoli turistici, cresciuti del 9% rispetto a giugno 2018, quello degli abbonamenti annuali (+8,7%) e dei Bit (+5,9%).