Artigianmobili detta le tendenze 2018 per arredare la camera da letto di design

La camera da letto è uno degli ambienti più importanti della casa, il luogo in cui rifugiarsi dopo le fatiche della giornata. In questa news vi presentiamo le nuove tendenze per l’arredo made in Italy per la zona notte di Artigianmobili.

Arredare la zona notte moderna

Ogni zona notte deve rispecchiare il gusto e il carattere di chi la vive, deve essere curata nei minimi dettagli. La zona notte è la stanza per eccellenza riservata al riposo, e impreziosire il proprio boudoir significa ricreare un ambiente che possa conciliare l'ozio e ristorare il corpo e la mente dalla frenesia della vita quotidiana.

Nel 2018 la camera da letto si spoglia della veste di stanza privata per diventare un ambiente vivo e dinamico, in cui si compiono numerose azioni quotidiane, a partire dalle prime ore del giorno. Per questo motivo l’arredamento zona notte moderna si deve adattare alle esigenze di ognuno, deve essere versatile e funzionale, senza tuttavia trascurarne il design.







Scegliere con cura l'arredamento e gli oggetti da inserire all'interno di una stanza da notte significa conferire ad essa carattere e uno stile davvero unico. I più famosi interior designer espongono quelle che sono le nuove tendenze dell'arredamento per la zona notte di design, per ricreare un ambiente in grado di sfidare quelli delle migliori riviste di moda d'interni.





Anche per quest'anno la parola d'ordine è less is more, ovvero evitare di accumulare all'interno della camera da letto un gran numero di elementi d'arredo, privilegiando invece uno stile essenziale e minimal .

Ciò permette di ricreare un ambiente più ordinato e rilassante, che privilegi elementi di design di grande pregio. Pochi oggetti, infatti, consentono di conferire all'ambiente un aspetto molto più elegante e raffinato, rispetto alla scelta di inserire numerosi elementi d'arredo, i quali invece fanno apparire la camera da letto disordinata e priva di uno stile ben definito.

Le tendenze 2018 per arredare la camera da letto

Secondo Luca Piccioni, direttore commerciale del mobilificio Artigianmobili: “una delle tendenze più gettonate per impreziosire la zona notte è rappresentata dallo stile moderno, rappresentato da semplicità ed essenzialità, che tuttavia riescono a conferire con le nuove tendenze un'atmosfera calda e accogliente. La zona notte moderna tende ad accostare tra di loro cromie chiare e scure, alternandole ad elementi di design arricchiti da fantasie geometriche e lineari.”





Non possono mancare in questo caso richiami di carattere naturalistico, ovviamente il protagonista assoluto è il legno, declinato in diverse tonalità e sfumature che si fondono armoniosamente in un unico elemento, che si ritrova nei diversi complementi d'arredo, come i comodini, l'armadio e le sedute dell'angolo lettura.

Il frassino bianco e il rovere scuro si combinano con preziosi inserti in quercia, come quelli proposti dalla collezione Moderno di Artigianmobili, in cui rifiniture eleganti e materiali diversi dialogano insieme nello stesso spazio. I colori predominanti sono il bianco, il beige e il color tortora, cromie dall'essenza naturale che conferiscono all'intero ambiente grande luminosità e profondità.

Protagonista assoluto dell'intera zona notte e punto focale dell'intera stanza non può che essere il letto matrimoniale. Esso assume un aspetto sobrio e raffinato, realizzato con testiere completamente in legno, dal design lineare ed essenziale, oppure leggermente imbottite e trapuntate, che mantengono il loro stile lineare con motivi a righe realizzati in tonalità calde e ambrate.





Per evitare uno stile freddo e impersonale, è possibile impreziosire la camera da letto con tocchi di colore in contrasto, come il grigio e il nero, da arricchire poi con oggetti colorati dallo stile etnico. Nello stile etnico anche l'armadio e i comodini presentano forme pulite e lineari, che nella loro essenzialità nascondono funzionalità e praticità. L'armadio in particolare deve essere ricco di ripiani, cassetti e sistemi modulari molto versatili, in grado di accogliere non solo gli abiti, ma anche vari tipi di accessori.

La soluzione più chic è sempre quella con ante scorrevoli, perfette per poter sfruttare al meglio lo spazio della zona notte, arricchite da specchi in grado di conferire alla camera uno stile elegante e maggiore profondità, attraverso un gioco di forme e geometrie. Ma le nuove tendenze per l'arredamento della zona notte propongono anche altri tipi di soluzioni, in cui tecnologia e design creano un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.





Un connubio che è rappresentato anche dalla collezione Contemporaneo di Artigianmobili. Gli elementi d'arredo sono impreziositi da finiture moderne in cui primeggia la raffinatezza e la cura del dettaglio. La perfetta sintesi tra tradizione e contemporaneità si ottiene grazie all'utilizzo di complementi d'arredo con combinazione in vetro laccato e specchio e dalle superfici in contrasto tra lucido e opaco, come per l'armadio, i comodini e la cassettiera.

Le linee non sono più rigorose e squadrate, ma si fanno morbide e sinuose, accompagnando dolcemente ogni elemento. Nelle ultime tendenze dell'arredamento per la zona notte lo stile moderno è ingentilito dall'impronta tradizionale che viene conferita dal letto , la cui testiera con cuscini imbottiti in ecopelle realizzano un design dall'aspetto ricercato e dalla funzionalità moderna. I colori più chic e di tendenza rimangono il bianco, il bianco latte, il grigio seta e il testa di moro, dalle tonalità speziate e profonde.

Ma chi desidera osare può optare per colori più accesi sia per il letto che per l'armadio, come il rosso, il giallo e il blu. Di grande design e molto funzionali sono le testiere del letto posizionabili secondo l’inclinazione preferita, in grado di garantire un aspetto davvero chic alla zona notte. Proprio perché la zona notte è il luogo del relax, non c'è niente di meglio che armonizzare insieme tecnologia e riposo.





La grande tendenza è rappresentata dalla televisione con monitor a scomparsa in grado di soddisfare i più elevati standard in termini di immagine e design, che si fonde con le ante dell'armadio grazie al profilo ultra sottile. Il televisore scompare totalmente alla vita una volta spento, consentendo di mantenere la giusta eleganza nella propria camera da letto, senza cavi visibili del tutto antiestetici.

Lo specchio consente di specchiarsi senza che lo schermo della tv risulti eccessivamente invadente e donando maggiore prospettiva all’ambiente circostante. Per completare la zona notte non possono mancare oggetti d'arredo e le giuste luminarie, che permettono di personalizzare e conferire un tocco in più all'intero ambiente. La cosa migliore è scegliere elementi di design che consentono di decorare l'intera camera, optando tra lampade a muro oppure da terra, tra quella da comodino oppure da sospensione che pendono direttamente dal soffitto.





Secondo Andrea Pilotti, responsabile digital marketing di Artigianmobili: “le soluzioni più in voga spaziano dallo stile minimal, dalle linee geometriche e realizzate con materiali metallici, a quelle dallo stile morbido e sinuoso, create con materiali semplici ed essenziali come la carta.”

Questi elementi luminosi sono perfetti da appendere ai lati del letto oppure per illuminare l'angolo lettura o il mobile della toeletta. Le dimensioni variano a seconda della grandezza della stanza e vanno scelti in armonia con gli arredi dell'intera camera da letto. Le nuove tendenze dell'arredamento per la zona notte di design privilegia le linee sobrie ed essenziali, che donano all'ambienta un tocco di raffinata eleganza.