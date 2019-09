Aplos entra in CHL, l’energia green sbarca a Piazza Affari

Affare fatto. CHL, storica società fiorentina quotata al primo mercato di Borsa Italiana, ha siglato un accordo che prevede l’acquisto del pacchetto di controllo, dal 51% al 100%, di Aplos ed entra nel mercato delle multi-utility.

Luce, gas, internet e telefonate verranno commercializzate in tutta Italia con il sistema della bolletta unica personalizzabile dall’utente finale che, novità per il mercato nazionale, deciderà a priori quanto pagare al mese per le utenze.

“Siamo molto soddisfatti di questa intesa- afferma Fabio Biribì, presidente di Aplos e tra i principali artefici dell’operazione – entriamo in un Gruppo storico, gestito da manager ambiziosi che vogliono crescere e realizzare qualcosa di tecnologicamente nuovo e importante”. Con il supporto di CHL anche la tipologia di business cambia. “Noi siamo specializzati nella fornitura di energia green – aggiunge Fabio Biribì – e con il nuovo partner saremo in grado di costruire un pacchetto unico che prevede l’erogazione dei principali servizi, comprese le telecomunicazioni, per offrire ai nostri tanti clienti soluzioni pratiche veloci e soprattutto convenienti”.

Aplos, con sede tecnico-operativa a Roma, nel 2018 ha fatturato oltre 1,2 milioni di euro e prevede di chiudere l’esercizio in corso triplicando il fatturato. Con questa operazione l’azienda di energia green entra in un Gruppo quotato in Borsa con stime di crescita per oltre 100 milioni di euro di ricavi all’anno.