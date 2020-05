ANGI: sostegno a favore della raccolta fondi dell’Ospedale Spallanzani per combattere il Covid-19

Recentemente si è aperta la campagna per sostenere la ricerca per combattere il Covid-19, a favore dell’Ospedale Spallanzani di Roma. La campagna è finalizzata proprio a favorire la raccolta di fondi per contribuire alla ricerca più veloce di un nuovo vaccino e di farmaci che possano fronteggiare l’emergenza. I fondi saranno destinati all’acquisto di apparecchiature cliniche diagnostiche per il miglioramento delle cure al paziente e di strumentazione per agevolare il lavoro degli operatori e all’ affidamento di servizi e lavori di supporto. La raccolta costituisce un investimento ulteriore nel settore della sanità, soprattutto in questo momento in cui gli sforzi che tutto il comparto sanitario ha effettuato hanno dato evidenti frutti nella lotta al contagio e alla malattia.

La campagna rappresenta inoltre un segno di particolare attenzione e un ringraziamento a tutto il personale sanitario per l’impegno profuso che ha superato anche il senso del dovere, con manifestazioni che non sembra eccessivo definire atti di eroismo, anche se medici e infermieri non vogliono essere chiamati tali. A maggior riprova del sostegno affettuoso espresso, oltre che con tutti i flash mob e i canti che gli italiani hanno dedicato dalle proprie case ai sanitari, la raccolta rappresenta un segno tangibile di gratitudine per quanto fatto da loro. Ora più che mai che mai l’epidemia da Coronavirus ci sta facendo comprendere come il valore della salute della nostra collettività sia fondamentale, è essenziale non abbandonare il sistema sanitario nazionale e investire con responsabilità nella sanità pubblica. È perciò un dovere civico e un gesto importante sostenere le raccolte fondi finalizzate ad un risultato così importante.

Pertanto, l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e il suo comitato scientifico sono in prima fila con Giulio Notturni nel sostenere la raccolta per l’Ospedale Spallanzani e garantiscono la serietà e la finalità dei contributi.

Di seguito il link per la donazione: www.derev.com/spallanzani

“Vorrei ringraziare tutto il personale medico sanitario, che come in una grande famiglia, hanno agito in favore del nostro paese in azioni eroiche e di sostegno per tutti i cittadini. La lotta al coronavirus è in corso e tutti insieme siamo lieti di sostenere la raccolta fondi dell’Ospedale Spallanzani per combattere il Covid-19 e di promuovere tutte le azioni similari volte alla raccolta di risorse per il comparto sanitario italiano”. Così il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri.

Un grazie particolare a Giulio Notturni, membro del comitato scientifico dell’Associazione, consulente della Comunicazione Assessorato alla Sanità Regione Lazio e referente esterno per il fundraising dell’Istituto Spallanzani che ha così commentato: “Per me è un grande onore dare il mio contributo, seppur modesto rispetto al grande lavoro che sta svolgendo il personale sanitario in questo momento di grande emergenza. Tutto il sistema sanitario regionale e in modo particolare l’Istituto Lazzaro Spallanzani è impegnato notte e giorno nel tentativo di contenere la pandemia, curare le persone malate e cercare una cura efficace per sconfiggere e prevenire il contagio del virus. Oggi serve il contributo di tutti, nessuno escluso”.