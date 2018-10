ANGI e GPF Inspiring Research: nuova partnership strategica per i Giovani Innovatori

L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, in ognuna delle sue forme. Con il supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e di alcune delle più importanti Istituzioni Italiane, ANGI persegue la sua mission di proporsi in Italia e nel mondo come punto di riferimento per l’innovazione, sviluppandola in tutte le sue declinazioni. Dopo il grande successo delle precedenti manifestazioni nazionali ed internazionali, in particolare a Roma alla Camera dei Deputati, a Milano agli Uffici del Parlamento Europeo, nella missione internazionale al Parlamento Europeo nella sede di Strasburgo, nei territori del centro sud in collaborazione con le presidenze delle regioni, al Circolo Canottieri Lazio e al Festival Internazionale di Ecologia e Cultura, ANGI sta proseguendo il suo virtuoso percorso di successo, sempre al fianco di nuovi partner e sostenitori, desiderosi di impegnarsi al fianco dell’Associazione, per i giovani e il mondo innovazione.



Fondata nel 1982 da Giampaolo Fabris padre della Sociologia dei Consumi in Italia, GPF Inspiring Research si ispira alla filosofia forward-oriented: l’expertise nell’analisi socioculturale, lo sguardo multidisciplinare, l’attenzione al cambiamento sono i suoi elementi fondativi. Il Team è composto da ricercatori con etrazione sociologica, statistica, psicologica, semiotica, economica, comunicazionale e geopolitica. La sinergia con il gruppo Qubit garantisce un posizionamento unico basato su un percorso di analisi del contesto, dati e insights di mercato, elaborati e trasformati in “tailor-made actionable strategies”. Monitor 3SC è la ricerca costitutiva di GPF coglie l’evoluzione delle tendenze socioculturali e di consumo nella società italiana tramite l’analisi di valori, stili di vita, atteggiamenti e comportamenti: unico strumento predittivo in Italia che permette di anticipare le esigenze dei consumatori e definire il posizionamento, le strategie di sviluppo, di marketing e di comunicazione.



“Questa nuova importante partnership permette all’Associazione di potersi affiancare ad una delle realtà italiane più importanti nel settore delle ricerche di mercato. Dalla presentazione della nostra indagine esclusiva alla Camera dei Deputati sul progresso economico e sociale dei millennials, abbiamo la volontà di portare avanti in modo continuativo analisi e ricerche sul tema dei giovani, del lavoro e del mondo innovazione con la creazione a breve di un Osservatorio Nazionale in collaborazione con GPF e le istituzioni europee” – Cosi il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che prosegue dicendo – “Questo importante percorso di analisi ci permetterà di approfondire alcune tematiche fondamentali per l’Italia e per l’Europa, individuando le difficoltà e proponendo conseguentemente soluzioni in ottica di innovazione legislativa e politiche pubbliche rivolte alle istituzioni italiane ed europee in quello che ci auguriamo possa essere un percorso virtuoso di sviluppo e crescita per il nostro ecosistema paese”.



Roberto Baldassari, già Direttore del Comitato Scientifico dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori nonché Partner e Past President dell’Istituto Piepoli Spa, ora nuovo Presidente e Amministratore Delegato di GPF Inspiring Research, commenta così questo nuovo importante accordo con l’ANGI: “Sono molto orgoglioso di questa partnership con ANGI, forza trainante dell'innovazione in Italia. Credo fermamente che non si possa fare ricerca senza proiettarsi continuamente verso il futuro ed è proprio in quest'ottica che, come presidente di GPF Inspiring Research, sono felice di iniziare questo percorso insieme all'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Mi auguro quindi di percorrere un cammino di crescita comune, volto ad approfondire i temi fondamentali della modernità italiana e internazionale, con un punto di vista innovativo e improntato al cambiamento”.