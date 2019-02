"Una giornata importante quella appena conclusasi che, ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, testimonia come lo Sportello Amianto Nazionale- attraverso il suo costante impegno- sia riuscito finalmente ad unire politica ed enti per i cittadini. Le istituzioni nazionali preposte al controllo e alle strategie, come il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e l' INAIL, la politica e le parti sociali hanno collaborato unitamente in stretta sinergia affinchè il problema ‘irrisolto’ dell’amianto trovi concrete risoluzioni da attuare su tutto il territorio italiano. Stato e Parti Sociali oggi hanno segnato sicuramente ‘un punto’ a favore per la salute e tutela degli italiani". A parlare è il Presidente dello Sportello Amianto Nazionale, Fabrizio Protti al termine del convegno: AMIANTO: Malattia, Prevenzione, Previdenza, Stato e Parti Sociali insieme per risolvere” svoltosi nella giornata di mercoledì 27 febbraio 2019 presso la Camera dei Deputati – Palazzo San Macuto Sala del Refettorio in via del Seminario, 76.“Questo incontro per noi - come il precedente relativo alle mappature- è parte di un disegno ben preciso di costruzione di sistema".

"Una prova del successo del format dello Sportello Amianto Nazionale", continua Perotti, "che tende ad unire per risolvere unire per informare unire per dare servizi concreti ai cittadini che nessuno ha mai neppure pensato fossero possibili ed invece noi anche in mezzo a non poche difficoltà e reticenze abbiamo reso concreti evidenziando quanto sono indispensabili per una comunicazione sistemica efficace ed accogliente che determini soddisfazione per il cittadino e favorisca le strategie del legislatore tramite la conoscenza dei problemi dei territori. Noi le battaglie le combattiamo per strada con i cittadini ed evidentemente questa uscita dal mondo ovattato delle stanze del potere, come per molti altri ambiti è la chiave".

"Da oltre due anni infatti lo Sportello Amianto Nazionale riesce -in maniera sistemica- ad unire e indirizzare le battaglie per gestire il rischio amianto nella giusta direzione, accogliendo i problemi e le istanze a supporto delle amministrazioni e ovviamente a favore dei cittadini. La prova di questo cambiamento nel ritmo che fa ben sperare è data anche dalla composizione della autorevole platea che oggi ha partecipato all'incontro. Anche in questo caso siamo riusciti ad unire politici nazionali di tutti gli schieramenti, direttori generali di quasi tutte le ASL regionali, dirigenti nazionali degli enti sia clinici che di previdenza, responsabili della sicurezza di Roma Capitale e delle più grandi città italiane oltre che sindaci da tutta Italia e ciò non costituisce solo un punto di ascolto ma ad uscire dalla sala sono state intese importanti e protocolli operativi di collaborazione siglati dallo Sportello Amianto Nazionale", conclude il presidente Fabrizio Protti.

Decisa anche la dichiarazione dell’onorevole Debora Serracchiani della XI Commissione Lavoro: "Dobbiamo rispondere a un appello che viene dalle associazioni e da tanti cittadini, e impegnarci subito, superando steccati di parte, per la riapertura dei termini per i benefici previdenziali per tutti i lavoratori esposti all’amianto non sono riusciti ad accedere alla legge 257/92. I casi di mesotelioma non riguardano solamente i lavoratori esposti in prima persona ma anche i coniugi e i figli: è una malattia i cui effetti ancora adesso non sappiamo quando si manifesteranno nella loro totalità. E qualunque quantificazione temporale facciamo, siamo comunque ancora lontani dall’avere una mappatura chiara del fenomeno".

Particolarmente soddisfatto anche Mario Murgia, vicepresidente nazionale di AIEA Onlus – Associazione Italiana Esposti Amianto che dichiara: “Mi auguro che venga potenziato il Cor del Renam e venga istituito il registro di tutte le malattie asbesto correlate, non solo per i mesoteliomi. Auspico altresì che vengano effettuate delle ricerche scientifiche con l’utilizzo dei micro RNA soprattutto nell’indagine dell’adenocarcinoma del polmone che è la patologia più frequente tra i lavoratori ex esposti. Spero inoltre che si imponga alle varie società che sono state causa di disastri ambientali e dell’insorgenza di patologie oncologiche, di bonificare il territorio e dare un contributo significativo per la sorveglianza sanitaria. Visto e considerato che i potenziali esposti sono 680.000 e di questi solo 30.000 sono stati avviati a sorveglianza sanitaria.”

L’evento ha visto la folta partecipazione di onorevoli di tutte le parte politiche, autorità e personalità del mondo delle strutture tecniche di previdenza sociale come ASL,INPS e INAIL. Gli interventi moderati dallo stesso Presidente dello Sportello Amianto Nazionale oltre la partecipazion dell’onorevole Debora Serracchiani della XI Commissione Lavoro anche quella del: Dott. Mariano Alessi, dirigente medico del Ministero della Salute, Dott. Pietro Comba, direttore reparto Epidemiologia Ambientale e Sociale, Dott. Alessandro Marinaccio (INAIL), responsabile del Laboratorio Epidemiologia Occupazionale e Ambientale, Prof. Corrado Magnani dell’Università del Piemonte Orientale, Prof. Francesco Facciolo dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma,Dott. Paolo Barbina Responsabile del Centro Regionale Unico Amianto – CRUA Friuli Venezia Giulia, Dott. Giuseppe D’Ercole, Presidente Fondo Vittime Amianto INAIL e Dirigente Nazionale Amianto CISL, l’Ingegnere Mario Murgia, vicepresidente Nazionale di AIEA onlus- Associazione Italiana Esposti Amianto, Ingegnere Antonio Ceglia (UIL) responsabile Nazionale del Servizio Ambiente e politiche sull’Amianto , Dott. Salvatore Nania – Presidente del Coordinamento Nazionale Amianto e Dott. Claudio Iannilli (CGIL) Responsabile Nazionale Amianto.Legislatori ed esecutori si sono ritrovati per la prima volta insieme per trovare le migliori soluzioni in vista di un Italia Amianto Zero che passi dal monitoraggio,dalla tutela, dalle bonifiche dalla formazione e dall’ informazione in materia.