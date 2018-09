Amazon lancia Prime Now nella Capitale: consegna alla porta di casa entro 1 ora

Amazon.it rende da oggi disponibile Prime Now in alcune zone selezionate di Roma. Dopo Milano, la Capitale diventa la seconda città italiana in cui i clienti Prime potranno fare la spesa scegliendo tra oltre 8.000 prodotti degli store Pam Panorama e beneficiando di consegne al piano entro un’ora, o in una finestra a scelta di due ore.

I clienti Prime, che si trovano nelle zone di Roma coperte dal servizio, potranno effettuare una vera e propria spesa completa scegliendo, tra l’ampia varietà di prodotti alimentari, anche articoli freschi e freschissimi, inclusi prodotti tipici del territorio, e il ricco assortimento dedicato alla cura della persona e della casa. Il tutto sarà, infatti, acquistabile da oggi attraverso l’app Amazon Prime Now o dal sito primenow.amazon.it e consegnato direttamente alla porta di casa. Con pochi e semplici click, i clienti Amazon Prime potranno quindi godere di consegne ultra-rapide, utili anche per le esigenze dell'ultimo minuto.

Il servizio è attivo dalle 8 di mattina a mezzanotte, sette giorni su sette. I clienti Prime possono scegliere la consegna entro un’ora oppure consegna in finestre di due ore senza costi aggiuntivi per ordini superiori a €50. Fino a fine 2018, per celebrare il lancio di Prime Now a Roma, la consegna in finestre di due ore sarà senza costi aggiuntivi per ordini superiori a €25.

“Siamo orgogliosi di rendere da oggi disponibile Prime Now anche ai nostri clienti Prime di Roma. Grazie all'importante accordo con Pam Panorama, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra oltre 8.000 prodotti di uso quotidiano, tra cui anche i freschi, che possono essere consegnati direttamente a casa al piano entro un’ora o in finestre di due ore” ha dichiarato Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “L’Italia è il secondo Paese in Europa in cui Prime Now è stato reso disponibile, nella città di Milano. Grazie a questa estensione di Prime Now, d’ora in poi anche i clienti romani iscritti ad Amazon Prime possono usufruire del nostro servizio di consegne ultra-veloci, oltre ai numerosi benefici di cui possono già godere grazie all’abbonamento Prime”.

“La collaborazione con Amazon, già avviata da diversi mesi” ha dichiarato Gianpietro Corbari, Amministratore Delegato di Pam Panorama “si consolida oggi ancora di più. Il nostro payoff – La Vita Spesa al Meglio – sottolinea l’impegno quotidiano nell’offrire prodotti, servizi e soluzioni per migliorare la qualità della vita, qualità che passa anche dalmodo in cui si fa la spesa, ambito digital incluso. Riteniamo che Amazon sia il partner giusto per contribuire a far crescere il nostro business online e siamo contenti che questo accordo nasca proprio quest’anno che stiamo festeggiando il nostro 60° Anniversario”.