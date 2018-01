La prima mano bionica al mondo è realtà: un successo l'operazione eseguita al Gemelli di Roma

Sono in via di pubblicazione i risultati del primo impianto su un cittadino italiano della mano robotica, il sistema bionico in grado di far percepire alla persona il contatto con gli oggetti, strumento realizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna insieme al Politecnico di Losanna.

Ad essere protagonista della sperimentazione è stata Almerina Mascarello, di Montecchio Precalcino (provincia di Vicenza) che aveva perso la mano sinistra in un incidente. L'operazione di impianto è stata eseguita nel giugno 2016 al Policlinico Gemelli di Roma. A guidare l'equipe il neurochirurgo Paolo Maria Rossini. Gli elettrodi impiantati nei muscoli sono stati realizzati dall'università tedesca di Friburgo.

La donna è anche la prima a poter uscire con la mano hi-tech perché, rispetto al 2014 ora l'elettronica, realizzata insieme all'Università di Cagliari, è racchiusa in uno zainetto. Il sistema registra i movimenti dei muscoli e li traduce in segnali elettrici, poi trasformati in comandi per la mano. Un altro sistema trasforma l'informazione registrata dai sensori della mano in segnali da inviare ai nervi e quindi in informazioni sensoriali. Gli elettrodi impiantati nei muscoli sono stati realizzati dall'università tedesca di Friburgo.

La donna ha portato con sé lo zainetto uscendo a Roma, nell'ottobre 2016, sotto il controllo dei responsabili del test.

Soddisfazione è stata espressa dal Governatore del Lazio Nicola Zingaretti: "La signora Almerina Mascarello, 25 anni dopo un tremendo incidente, è tornata a percepire il contatto con gli oggetti grazie a una mano bionica impiantata all'ospedale Gemelli di Roma. Un'eccellenza della ricerca italiana, un successo per la chirurgia del Lazio".