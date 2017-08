Il Banco Farmaceutico lancia l’allarme: un italiano su due non compra medicine

Purtroppo è ormai diverso tempo che si sente parlare di crisi, una crisi che ha colpito un vasto numero di italiani i quali si trovano nella condizione di non poter fare nemmeno quello che è assolutamente necessario, come ad esempio acquistare farmaci da banco.

A tal proposito sta facendo molto discutere quanto emerso in seguito alla presentazione del bilancio sociale 2016 del Banco Farmaceutico, dati che hanno lanciato un vero e proprio allarme. Nello specifico stando a quanto emerso da tale bilancio 2016 in Italia una persona su due rinuncia all'acquisto di farmaci per questioni economiche, persone che quindi non si trovano nella condizione economica tale da poter affrontare una determinata spesa. Si parla ovviamente non solo di prodotti offline, ma anche di farmaci da banco online.

Ciò che fa maggiormente preoccupare è proprio il fatto che, rinunciando all'acquisto di un farmaco che può essere in determinate condizioni anche di vitale importanza, in realtà si sta rinunciando a curare la propria salute e quindi a causa della crisi molta gente si trova costretta a mettere a repentaglio la propria vita. Ma non solo, infatti la rinuncia di 1 italiano su 2 all'acquisto dei farmaci ha un pesante effetto anche sul sistema sanitario nazionale e sull’intera società.

Sulla delicata questione si è nello specifico espresso, nel corso della presentazione del bilancio sociale 2016 del Banco Farmaceutico, il presidente Sergio Daniotti il quale ha affermato che questa fragilità economica ad oggi colpisce anche il ceto medio mentre ha sottolineato che le persone che si trovano in una condizione di povertà assoluta sono 4,7 milioni.

Sergio Daniotti ha poi continuato affermando che se da una parte vi troviamo quelli che sono gli effetti della crisi che continuano a persistere ecco che dall'altra parte vi sono anche moltissimi italiani generosi, sia privati cittadini che aziende, i quali consentono al Banco Farmaceutico di poter fare del bene per l'intera comunità. Infatti, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, e precisamente secondo quelli che sono i dati presentati dal Banco Farmaceutico proprio lo scorso anno sono stati 1.791.042 i farmaci raccolti il cui valore economico è pari a 14.890.966 euro. Per essere più precisi a donare i medicinali sono stati 14 mila volontari, 35 aziende farmaceutiche e 3.681 farmacie che hanno permesso di poter aiutare oltre 557.000 persone che si trovano in difficoltà le quali, a loro volta, non solo hanno avuto la fortuna di poter ricevere i farmaci di cui avevano bisogno per salvaguardare la propria salute ma hanno anche avuto la fortuna di essere assistite da 1.663 enti caritativi convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.