Alexart, un punto di riferimento per scuole e uffici

La cartoleria Alexart a Roma nasce nel 2015 e si specializza fin da subito nella vendita di articoli per la scuola, per l’ufficio e per le belle arti, garantendo al cliente sempre un vasto assortimento nella scelta dei prodotti. Il personale, cordiale e professionale, accoglie il cliente nel negozio offrendogli un'ampia scelta di servizi: grazie all’esperienza acquisita nel settore è in grado di consigliarlo e aiutarlo nella scelta del materiale che meglio si adatta alle sue esigenze e necessità. In breve tempo la cartoleria è diventata un punto di riferimento per la zona e anche per l’adiacente quartiere Prati.

Oltre alla vendita di articoli, è disponibile da Alexart anche un valido servizio di fotocopie, realizzate sia in bianco e nero che a colori e su supporti diversi, e un servizio fax.

Numerose le possibilità di scelta anche per quello che riguarda gli articoli regalo: si va dalla bigiotteria ai giochi di società, dai giocattoli per i più piccini ai portafogli, cornici e ai gadget più banali.

Un ampio spazio è dedicato anche agli articoli per le feste di compleanno: qui si possono trovare festoni a tema, piatti, bicchieri, candele e molto altro per l’organizzazione della festa perfetta, sia per gli adulti che per i bambini. Nel reparto sono disponibili articoli unici ed originali, con protagonisti personaggi dei fumetti e dei cartoni animati per rendere la festa del bambino originale e indimenticabile.

Durante l’anno all’interno del punto vendita si trovano tutti gli addobbi per le varie festività come Natale, Carnevale, Pasqua o Halloween.

Infine, sono presenti le principali marche come Maimeri, Moleskine, Gorjuss, Kaos, Eastpak, Legami, Seven…

Il negozio Alexart si trova in viale delle Medaglie d’Oro 108/B a Roma.

Il personale è a disposizione della clientela per un contatto telefonico allo 06.39736533 oppure visitando il sito internet www.alexartroma.com