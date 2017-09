Al via Sanitelday

Al via da domenica 1 Ottobre i ‘SanitelDay’, una serie di giornate sulla prevenzione organizzate dall’associazione no profit Sanitelgest con l'obiettivo di facilitare la diagnosi precoce di malattie quali ad esempio il diabete e le patologie cardiovascolari, e di sostenere la prevenzione e le sane abitudini di vita. Il primo di questi appuntamenti si terrà presso la Galleria Porta di Roma Centro Commerciale, in Via Alberto Lionello, 201 e avrà come titolo “Prevenzione e Screening over 60”, sarà rivolto alle persone con almeno sessant'anni di età, cui verranno fornite inoltre consulenze gratuite per la promozione di corretti stili di vita.

L'iniziativa prevede la consulenza del medico geriatra e dei collaboratori professionali, medici, infermieri, Oss, associazioni sportive per la difesa personale delle donne e nutrizionista.

In tale occasione tutti i professionisti della Sanitelgest provvederanno a dare informazioni utili sui corretti stili di vita e a rilevare gli indici della glicemia, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Per l'occasione sarà allestito un gazebo con un’ambulanza attrezzata “Hospital on the Road”, in dotazione della Sanitelgest. Ogni singola persona sottoposta a controllo, subito dopo la visita riceverà un coupon con i valori dei test rilevati. In questo modo gli assistiti potranno presentare i risultati anche al proprio medico di famiglia.

“L'organizzazione che rappresento – dichiara la Dott.ssa Domenica Scopelliti, amministratore della Coop. Sanitelgest - è attenta a iniziative all'insegna del volontariato e della prevenzione. E’ solo il primo di quattro appuntamenti denominate “Prevenzione e Screening over 60”, “Malattie Croniche”, “Donne Sport e Salute” e “Prevenzione e Minori”, l’ultima in occasione del Natale con doni per i più piccoli. Siamo certi che aderiranno tantissimi cittadini che magari non hanno tempo e vogliono controllare il proprio stato di salute e riceve informazioni sui corretti stili di vita”.