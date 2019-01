Al Demo day di LVenture Group 6 nuove startup ad alto potenziale

Roma, 17 gen. (Labitalia) - Pubblico delle grandi occasioni nell’Hub dell’innovazione di LVenture Group per il primo Demo Day del 2019: l’evento di lancio delle startup che hanno terminato con successo l’ultimo programma di accelerazione di Luiss EnLabs, l’acceleratore nato da una joint venture con l’Università Luiss e supportato dai partner Wind, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Accenture e Sara Assicurazioni. Sei le nuove startup di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul Mta di Borsa Italiana che investe in startup digitali, presentate a una platea selezionata di investitori, rappresentanti delle corporate e alla stampa. Il portafoglio della società conta più di 60 startup, che hanno raccolto in questi anni oltre 49 milioni di euro, di cui oltre 13 milioni di euro investiti direttamente da LVenture Group e 36 milioni di euro provenienti da investitori terzi.

“Questo Demo Day si svolge dopo un anno molto intenso per LVenture Group, che ha visto la definizione di 3 exit e l’avvio di importanti partnership con Hatcher+, fondo VC di Singapore, Facebook e, a seguito dell’ingresso di Futura Invest, veicolo di investimento di Fondazione Cariplo, nel capitale sociale della società, di un accordo strategico con Cariplo Factory", ha commentato Luigi Capello, Ceo di LVenture Group e founder di Luiss EnLabs.

"Le startup che oggi presentiamo hanno grandi potenzialità di crescita e siamo particolarmente orgogliosi perché alcuni dei founder sono giovani talenti italiani formati all’estero e tornati appositamente in Italia per partecipare al nostro programma di accelerazione. Questo conferma la sua eccellenza, riconosciuta ormai a livello internazionale grazie al grande lavoro svolto in questi anni dal nostro team. Sicuramente questi nuovi talenti, insieme al rafforzamento del nostro ecosistema, porteranno le startup a crescere e generare valore ancora più rapidamente”, ha aggiunto.

Sul palco dell’evento riflettori puntati su soluzioni innovative per diversi settori di mercato: dagli e-sport al revenue management nel settore alberghiero, dalla digitalizzazione del settore degli eventi alla completa automatizzazione dei servizi di helpdesk e customer service per le aziende, sino alla disintermediazione del calciomercato e al marketplace per gli affitti a medio e lungo termine. Ecco, quindi, chi sono le sei startup del Demo Day presentate da Augusto Coppola, Managing Director di Luiss EnLabs sono.

Gec è il più grande network di e-sport in Italia che regola la scena del gaming competitivo e ha sviluppato Getpro, la piattaforma di video-corsi sugli e-sport prodotti dai migliori videogiocatori. Lybra Tech è una piattaforma di revenue management che consente agli hotel di vendere i loro servizi al prezzo che massimizza i ricavi, grazie all’algoritmo proprietario basato sull’intelligenza artificiale. Parcy è una piattaforma che digitalizza il settore degli eventi, consentendo ai professionisti del settore di gestire preventivi e fatture, ricevere pagamenti e monitorare i progressi dei propri progetti completamente online.

Pigro, invece, è una piattaforma che, grazie all’intelligenza artificiale, automatizza il servizio di helpdesk e customer service per le aziende, offrendo loro assistenti virtuali 'chiavi in mano'. Tirolibre è una piattaforma digitale dove squadre, calciatori e procuratori interagiscono con le più recenti offerte di mercato ed entrano in contatto diretto per negoziare le loro richieste, rendendo il calcio mercato attivo tutto l’anno. Zappyrent, infine, è un marketplace che permette ai proprietari di appartamenti e stanze di affittare in modo veloce, sicuro e senza commissioni, incrociando la domanda con la richiesta da parte degli inquilini, che possono usufruire di tour virtuali in 3D per visitare l’alloggio in ogni momento.