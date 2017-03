AirTransat punta forte sull'Italia: aumentano i voli da Roma, Venezia e Lamezia Terme

Trent'anni di AirTransat. La compagnia aerea canadese si consolida sempre di più sul mercato italiano rafforzando gli investimenti a partire dalla primavera. La compagnia aerea canadese Air Transat offre 17 voli diretti a settimana Italia-Canada ampliando le possibilità di raggiungere comodamente il Canada e mettendo a disposizione per i viaggiatori una capacità pari a 108.305 posti con un aumento di circa il 10% in confronto allo scorso anno.



Con i suoi voli non-stop da Roma, Venezia e Lamezia per Toronto e Montréal e i voli in connessione per Vancouver, Calgary e Québec City, Air Transat offre ai viaggiatori provenienti da Italia più opzioni e flessibilità per esplorare il Canada.

Roma Fiumicino si conferma il principale aeroporto per il vettore canadese: dal 1° aprile 2017 la compagnia riprende i voli non-stop da Roma per Montréal (5 voli settimanali) e dal 16 aprile da Roma per Toronto (6 collegamenti settimanali). Roma riconferma 11 voli non-stop Roma Fiumicino – Canada (Toronto e Montréal)

Air Transat ha ampliato il suo network dalla città di Venezia che vedrà un nuovo volo di venerdì per Montréal dal 23 giugno 2017, che andrà ad aggiungersi all’offerta Air Transat. Dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, saranno quindi disponibili tre collegamenti non-stop settimanali per Montréal (sabato dal 6 maggio, domenica dal 21 maggio e venerdì dal 23 giugno) e due collegamenti non-stop settimanali per Toronto (sabato dal 6 maggio, domenica dal 21 maggio e venerdì dal 21 maggio). Venezia avrà in totale 5 voli non stop per il Canada (Toronto e Montréal). Infine dal 28 giugno 2017 riprenderà inoltre il collegamento non-stop da Lamezia a Toronto con 1 volo settimanale.

La compagnia oggi può contare dunque su un ampio network e più frequenze: voli non-stop, voli in connessione per altre città canadesi Vancouver, Calgary, Québec City, voli domestici in Canada e voli interni dal Canada ai Caraibi.

“Celebriamo quest’anno il nostro 30° anniversario ed è importante sottolineare l'importanza del mercato italiano in occasione di questa ricorrenza- commenta Gilles Martin, Director Sales & Distribution Long Haul Air Transat- Dal 1988 abbiamo lavorato costantemente per lo sviluppo in Italia adattandoci ai cambiamenti e andando incontro alle esigenze dei viaggiatori e dei nostri partner. La nostra compagnia è sempre più consolidata e ogni anno raggiungiamo mediamente il 90% di occupazione a bordo dei nostri aerei sulle tratte Italia-Canada. Miriamo ad offrire ai clienti un'ampia rete di collegamenti, un servizio aereo puntuale e attenzioni personalizzate combinato a tariffe accessibili ai clienti per rimanere leader e riferimento per i voli verso il Canada”.

Air Transat offre anche opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e ripartire da un’altra senza alcun costo aggiuntivo: un modo semplice e conveniente per visitare più luoghi in un solo viaggio. Ad esempio, una vacanza a Montréal può essere combinata con una visita al Banff National Park, vicino Calgary, in Canada dell’Ovest.

Air Transat è stata eletta Miglior Compagnia Aerea Nord Americana per i viaggi vacanze per il quinto anno consecutivo. Anche chi viaggia all’interno del Canada, può usufruire dei servizi Air Transat, grazie ai suoi numerosi voli domestici.

“L'appuntamento stagionale di Air Transat sullo scalo di Fiumicino è la testimonianza del rapporto di successo che lega da anni la compagnia e Aeroporti di Roma. Il vettore è un partner ormai storico e consolidato nei collegamenti per Toronto e Montreal” – dichiara Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma. “Il Canada rappresenta il quarto mercato di lungo raggio da/per l’aeroporto di Fiumicino. Per il 2017, per la prima volta, è prevista un’offerta complessiva di oltre mezzo milione di posti tra Fiumicino e le destinazioni canadesi. Nel 2016 hanno volato tra Roma ed il Canada ben 450.000 passeggeri con una crescita del +3,6% rispetto al 2015.”

“I collegamenti diretti di linea tra il Canada e Venezia rappresentano una componente fondamentale del network intercontinentale del Marco Polo. Avviati nel 2009 proprio da Air Transat, che ha saputo cogliere per prima, la potenzialità dei flussi dal Nord-Est Italia - commenta Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE, società di gestione dell’aeroporto di Venezia-Prima dell’avvento dei servizi diretti, i passeggeri che volavano tra Venezia ed il Canada erano circa 20mila l’anno, volume che nel 2016 ha superato le 160mila unità, rappresentando il 20% del traffico complessivo tra il Canada e l’Italia. Riteniamo quindi strategica la partnership con Air Transat per rafforzare ulteriormente la rete di collegamenti con il Canada”.

