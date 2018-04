Air Transat dal 14 aprile ripartono i voli Roma Toronto

Air Transat, la compagnia aerea leader dei viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva: da sabato 14 aprile ripartono i voli diretti da Roma per Toronto. I collegamenti sono con 2 voli a settimana ad aprile, 4 a maggio fino a diventare 6 voli a settimana a partire dal giugno fino al 28 ottobre con comodi orari per i viaggiatori italiani, a partire da 421€ tutto incluso.

Tutte le tariffe sono da intendersi in Classe Economica, andata e ritorno, tasse incluse e comprendono 1 bagaglio in stiva da 23 Kg incluso, pasti e intrattenimento di bordo. Le rotte da Roma sono operate con A330-300 (375 posti: 12 in Classe Club e 363 in Classe Economica) e A310-300 (250 posti :12 in Classe Club e 238 in Classe Economica).